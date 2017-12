Viac peňazí na armádu nedáme, prekvapil Fico na Globsecu

BRATISLAVA. Poľsko sa na ruskú agresiu na Ukrajine pozerá inak ako jeho traja partneri z krajín V4.

Ukázala to aspoň štvrtková diskusia premiérov Poľska, Maďarska, Česka a Slovenska na bezpečnostnej konferencii GLOBSEC v Bratislave.

Poľský premiér Donald Tusk hovoril o tom, že na lepšiu bezpečnosť je potrebné viac jednotiek NATO vo východnej Európe.

Otvorene tiež napomenul maďarského premiéra Viktora Orbána, aby nešíril ruskú propagandu.

Slovenský premiér Robert Fico zaujal tým, že povedal, že viac peňazí do armády nedáme.

K tomu vyzýval krajiny v regióne šéf NATO Anders Fogh Rasmussen. „My v NATO máme cieľ dve percentá HDP, ktoré majú byť použité na obranu. Musíme postupne zvyšovať na obranný rozpočet.“

Slovensko dáva na armádu jedno percento HDP, zaviazalo sa na dve.

„Za posledné dva roky sme urobili neuveriteľné konsolidačné opatrenia. Neviem si predstaviť, že by v najbližších rokoch bol priestor na zvyšovanie rozpočtu pre armádu,“ povedal Fico podľa agentúry SITA.

Končiaci prezident Ivan Gašparovič naopak povedal, že do modernizácie armády by sme mali investovať viac.

Pokiaľ ide o tretí stupeň sankcií voči Rusku, ktoré by mali mať ekonomický charakter, Fico sa vyjadril, že voči nim skeptický.

Najťažšie sankcie by podľa neho znížili náš predpokladaný rast v budúcom roku z 3,1 na 1 percento HDP.

„Kde je solidarita?“ komentoval Ficove slová na Twitteri editor britského magazínu The Economist Edward Lucas.

