Slovenské a české firmy vyvíjajú nový radar

Radary majú nahradiť dosluhujúce sovietske. Firmy majú záujem, aby ich nakúpili česká a slovenská armáda.

15. máj 2014 o 13:06 TASR





BRATISLAVA. Slovenské a české firmy vyvíjajú nový typ vojenských radarov a dúfajú, že slovenská a česká armáda ich kúpi.

Ide o projekt ReUNION, ktorý má nahradiť dosluhujúce sovietske radary P-37.

Podľa generálneho riaditeľa českej spoločnosti RETIA Petra Nováka ide o exportný projekt s veľkým potenciálom.

Náhrada za sovietske radary

"Tento projekt je založený ako exportná záležitosť, my nevyhnutne potrebujeme domáce referencie, to znamená referencie od našej, prípadne slovenskej armády. Potenciál toho exportu je veľmi veľký, pretože je tam skĺbená pomerne špičková hodnota technických parametrov s vysokou mobilitou. Armády, ktoré sa pripravujú na vojnu, potrebujú vysokú mobilitu," povedal Novák.

Špecifikácie radaru podľa neho smerujú k tomu, že pôjde o bojový prostriedok. Novák prezradil, že prvou vážnou návštevou na bratislavskom veľtrhu obrannej techniky IDEB, ktorá prejavila intenzívny záujem o ReUNION, boli kuvajtskí generáli.

"Robili sme si prieskumy a vzhľadom na to, že to nahradzuje radary z bývalého Sovietskeho zväzu typu P-37, ktoré sú v tisícoch kusov po svete, tak ten exportný potenciál je obrovský," dodal.

Podiel českých a slovenských firiem na projekte je 2:1, v prípade, že by ich armády kúpili, šesť radarov by smerovalo do Českej republiky a štyri na Slovensko.

"Česká strana rieši viac radarové technológie," povedal Novák. "Slovenská strana sa podieľa na vývoji elektromechanických častí tohto systému, integrácia a inštalácia systému," dodal riaditeľ spoločnosti MSM Martin Marián Goga.

Pripravené do roku 2016

Projekt je možné pripraviť do roku 2016, kedy by ho slovenská a česká armáda mohli potrebovať.

Novák odhaduje, že oba štáty by za dodávku desiatich radarov zaplatili spolu 3,25 miliardy českých korún, z toho 1,95 miliardy Česká republika a viac ako 47 miliónov eur Slovenská republika.

Dodal však, že 45 percent z týchto prostriedkov by sa obom krajinám vrátilo, keďže ide o domácich výrobcov.