SDKÚ chce podrobiť previerkam nielen sudcov, ale aj prokurátorov

Strana zároveň chce, aby prezident dostal novú právomoc, menovať a odvolávať okrem sudcov aj prokurátorov.

15. máj 2014 o 18:12 tasr, sita

BRATISLAVA. Opozičná SDKÚ by chcela, aby plošné bezpečnostné previerky nemuseli absolvovať len sudcovia, ale aj prokurátori.

Takýto návrh predložia poslanci SDKÚ k novele Ústavy Slovenskej republiky od Smeru a KDH na piatkovom pracovnom rokovaní. Pôvodne sa hovorilo len o sudcoch.

Iniciatíva SDKÚ tiež počíta s tým, že prezident dostane kompetenciu vymenovať aj prokurátorov tak, ako v súčasnosti menuje sudcov.

Podklady pre previerky by mal pripraviť Národný bezpečnostný úrad. Ten by vypracoval aj správu ku každému sudcovi a prokurátorovi.

Na základe nej by následne Súdna rada Slovenskej republiky vydávala odporúčania pre prezidenta, či sudcu alebo prokurátora vymenovať. Ak by niektorý z dotknutých nebol s verdiktom spokojný, mohol by sa obrátiť na Ústavný súd.

Prokurátori sú rovnako dôležití ako sudcovia

Návrh novely zvýšenie počtu členov Súdnej rady volených a odvolávaných vládou a parlamentnom

volených a odvolávaných vládou a parlamentnom oddelenie funkcie šéfa najvyššieho súdu a predsedu Súdnej rady

šéfa najvyššieho súdu a predsedu Súdnej rady zníženie počtu členov Súdnej rady z terajších 18 na 16

z terajších 18 na 16 ôsmich členov rady by mali voliť sudcovia a po štyroch parlament a vláda

by mali voliť a po parlament a vláda za člena Súdnej rady budú môcť vymenovať aj člena vlády

budú môcť vymenovať predsedu Súdnej rady bude voliť rada, pričom vyberie niekoho zo svojich členov

"Sudcovia nie sú jediní, ktorí sú dôležití pre justičný systém. Prokurátori sú často ešte dôležitejšou súčasťou a aj oni by mali preukázať spôsobilosť na výkon funkcie. Preto podporujeme celoplošné previerky sudcov aj prokurátorov," uviedol Ľudovít Kaník (SDKÚ).

Previerky však podľa jeho slov musia byť jasne zadefinované v zákone tak, aby nemohli byť zneužité na politické ciele voči nepohodlným sudcom a prokurátorom.

O svojom návrhu už SDKÚ informovala ministra spravodlivosti Tomáša Boreca (nominant Smeru) aj kolegov z iných poslaneckých klubov. "Ako sa k tomu postavia, je na nich. V piatok bude dostatočný priestor," dodal Kaník.

Bezpečnostné previerky z novely vypadli

Novela ústavy Smeru a KDH hovorí, že sa zruší trestnoprávna imunita sudcov a o ich vydaní na stíhanie teda viac nebude rozhodovať Ústavný súd. Jeho súhlas však bude naďalej potrebný pri návrhu na vzatie sudcu do väzby.

Podobne ako poslancom ostane sudcom imunita na ich rozhodovaciu činnosť.

Právna norma tiež oddeľuje funkcie predsedu Najvyššieho súdu a šéfa Súdnej rady Slovenskej republiky.

Predseda Súdnej rady bude mať kompetenciu napadnúť na Ústavnom súde zákony týkajúce sa výkonu súdnictva. Šéfa Súdnej rady má voliť rada samotná spomedzi svojich členov.

Bezpečnostné previerky všetkých sudcov nateraz z novely vypadli, lebo ich opozícia kritizovala.

Predseda parlamentu Pavol Paška (Smer) však tvrdil, že sudcovia by mali prejsť istou formou kontroly či preverenia a ak sa nejaká podoba zisťovania spôsobilosti sudcov do návrhu v druhom čítaní nedostane, Smer za konečnú novelu nezahlasuje.

Novela, ktorá sa aktuálne nachádza v druhom čítaní, tiež prenáša definíciu manželstva ako jedinečného zväzku jedného muža a jednej ženy zo zákona o rodine do Ústavy Slovenskej republiky.

Most-Híd sa piatkového rokovania nezúčastní

Strana Most-Híd nepôjde na piatkové rokovanie o ústavných zmenách v justícii. Oznámil to vo štvrtok predseda strany Béla Bugár na tlačovej konferencii v parlamente.

Rokovania o zmenách ústavy považujú bugárovci za nedôstojné, keďže strana doteraz nevie, o čom bude piatkové stretnutie.

"Rokovanie je fraška. Nepoznáme predstavu strany Smer, pozmeňovacie návrhy nie sú na stole. Počúvame, že rokovania medzi Smerom a KDH prebiehajú, ale nikto nám nevie povedať, čo by zajtra malo byť predstavené. Považujem to za vrcholne nezodpovedné," povedala Lucia Žitňanská.

Takýmto spôsobom sa podľa nej nemôže meniť ústava ani sa robiť zmeny v justícii. Most-Híd nepredkladá k novele ústavy ani pozmeňujúce návrhy, keďže nepozná základnú predstavu Smeru.

Kľúčové rozhodovanie o budúcnosti slovenskej justície bude podľa exministerky spravodlivosti v pondelok pri voľbe predsedu Najvyššieho súdu SR.

Žitňanská je za zásadnú zmenu v čele súdnictva. Podľa nej môže Súdna rada v pondelok vybrať zlého kandidáta, ale aj dobrú kandidátku. "Ale môže zvoliť aj cestu kamufláže. V pondelok sa to ukáže," uviedla Žitňanská.