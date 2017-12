Pál Csáky: Fidesz nás neplatí, s Jobbikom sa nestýkame

Líder SMK v eurovoľbách PÁL CSÁKY hovorí o vzťahu s Bélom Bugárom aj Viktorom Orbánom.

15. máj 2014 o 19:23 Dušan Mikušovič

Mnohí považujú Európsky parlament za miesto, kam sa odkladajú opotrebovaní politici. Nedostali ste prvé miesto na kandidátke SMK takpovediac za zásluhy?

„Nemyslím si to. V našom prípade ide o niečo iné. SMK od roku 2009 v celoštátnych voľbách, bohužiaľ, nedosiahla lepší výsledok ako päť percent. To je pre nás a pre mňa osobne prvá výzva – mať lepší výsledok ako päť percent. Kolegovia v strane, zdá sa, vo mne videli toho, s ktorým strana túto šancu má. Druhým dôvodom je, že vidíme dvojtvárnu politiku Ficovej vlády. Vonku sa usmieva a doma robí nacionálnu a aj z ekonomického hľadiska nemúdru politiku. Na európskej scéne preto treba mať silnejší hlas, aby sme mohli prezentovať aj alternatívne názory.“

Tým silnejším hlasom budete vy?

„Bol som podpredsedom vlády v období, keď sme vstúpili do Európskej únie, štyri roky svojho života som sa venoval tejto téme. Mám dobré kontakty, ovládam jazyky, preto zrejme v strane vo mne videli toho, kto môže byť dobrým hovorcom nielen SMK, ale aj maďarskej komunity. Rozhodne nebudem mäkký, veď som ani nikdy nebol.“

Súčasní dvaja europoslanci za SMK, pani Bauer a pán Mészáros, boli mäkkí?

„Oni odviedli slušnú prácu, do určitého času sa zdalo, že budeme traja lídri našej kandidátky. No potom sa dobrovoľne rozhodli, že nebudú kandidovať, čo je mi ľúto. Najlepšie by bolo, keby sme stranu do volieb viedli traja.“

Práve o pánu Mészárosovi niektoré agentúry písali, že sa rozhodol nekandidovať, lebo nechcel byť na kandidátke, ktorú vediete vy. Je to pravda?

„Nie. Pán Mészáros sa vzdal kandidatúry po tom, keď prehral súboj o prvé miesto so mnou. Na to máme osemdesiat svedkov. On kandidoval za lídra, bolo tajné hlasovanie, ja som vyhral a on sa vzdal. Nechcel byť dvojkou.“

Povedzte tri veci, ktoré by ste v Bruseli chceli presadiť.

„Po prvé, chceli by sme byť prítomní pri tom, ako vzniká nová Európska únia. Vidíme, že je nedostačujúce, ako funguje teraz. Preto máme aj slogan „Zmeňme Európu“. Nevidíme alternatívu, reči o vystúpení sú nemiestne a nezodpovedné, ale na druhej strane vidíme, že štruktúry EÚ potrebujú reformu.“

Čo ďalej?

„Chceme zastupovať záujmy regiónov južného a východného Slovenska. Už ôsmy rok tam nejde žiadna väčšia investícia, ani z Únie, ani z rozpočtu. Chcem efektívnejšie kontrolovať prostriedky do regionálnej politiky. Smejem sa vlastným slovám z roku 2006, keď som odchádzal z postu podpredsedu vlády a povedal som, že som nespokojný, lebo sme vyčerpali len 94 % prostriedkov z Únie. Teraz čerpáme 49 %. A treťou témou je klasická ochrana záujmov maďarskej menšiny.“

Nenašli by sme to aj v programe Mosta-Hídu?

„To asi nie, lebo oni nemajú program. Pokiaľ viem, napísali len akýchsi deväť viet.“

Prečo by Maďari žijúci na Slovensku mali voliť vás a nie Most?

„Pretože SMK je dôveryhodná strana, ktorá bude zastupovať ich záujmy. Máme organické kontakty v európskych štruktúrach, viac ako desať rokov sme členom Európskej ľudovej strany, ja osobne poznám väčšinu európskych politikov, mám dobré kontakty.“

Pán Bugár nie?

„Pán Bugár až také nie. V zahraničnej politike nikdy nerobil, pretože neovláda jazyky. Ja viem komunikovať v šiestich jazykoch.“

Keď už ste sa toho dotkli, povedzte v ktorých.