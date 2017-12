Prieskum MVK: Smer by v eurovoľbách získal šesť kresiel, Obyčajní a KDH po dve

V europarlamente by svojich zástupcov mali Smer, OĽaNO, KDH, Most, SDKÚ a koalícia NOVA, KDS a OKS.

16. máj 2014 o 10:36 SITA

Ak by sa voľby do Európskeho parlamentu konali na prelome apríla a mája, najviac hlasov by získali kandidáti strany Smer, ktorých by volilo 37,6 percenta oslovených voličov.

Na druhom mieste by skončilo hnutie Obyčajní ľudia s desiatimi percentami, nasledovalo by KDH s výsledkom 8,9 percenta hlasov.

Vyplýva to z prieskumu agentúry MVK, ktorý robili od 29. apríla do 6. mája štandardizovaným rozhovorom na reprezentatívnej vzorke 1 067 respondentov. Časť prieskumu o blížiacich sa eurovoľbách si zadala televízia Markíza.

Stranu Most-Híd by podporilo 7,9 percenta opýtaných. Koalícia NOVA, KDS a OKS by získala 6,2 percenta a SDKÚ 5,8 percenta hlasov.

Anketári sa ľudí pýtali: "Ktorú stranu by ste podporili do Európskeho parlamentu, ak by sa eurovoľby konali už dnes?"

V eurovoľbách volia inak

"Ak by sa eurovoľby skončili presne v súlade s preferenciami zistenými v tomto prieskume, strana Smer by v Európskom parlamente obsadila šesť kresiel, OĽaNO a KDH by získali po dva euromandáty a po jednom europoslancovi by mali aj Most-Híd, koalícia NOVA, KDS a OKS, respektíve SDKÚ," uviedol šéf agentúry MVK Pavel Haulík.

Prieskum podľa neho ukázal, že voličské postoje k eurovoľbám sú dosť odlišné od preferencií pre voľby do Národnej rady.

"Až 35,6 percenta respondentov by v eurovoľbách hlasovalo ináč, než sú ich aktuálne preferencie pre parlamentné voľby," skonštatoval Haulík.

Voliť chce ísť každý piaty

V prieskume zisťovali aj volebnú účasť. Spomedzi všetkých účastníkov výskumu 21,3 percenta deklarovalo, že určite pôjdu voliť našich europoslancov. Ďalších 36,1 percenta svoju účasť ešte zvažuje.

Miera rozhodnutosti o účasti na voľbách do Európskeho parlamentu sa za posledné dva mesiace prakticky nezmenila.

"Začiatkom marca chcelo určite hlasovať 20,2 percenta oprávnených voličov a účasť zvažovalo 39,6 percenta," poznamenal Haulík.

