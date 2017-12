Na cenu Homofób roka nominovali Kuffu, Matoviča aj biskupov

Aktivisti vidia výrazný nárast extrémizmu vo verejných vyjadreniach. Hlasovať možno do 8. júna.

BRATISLAVA. Inštitút ľudských práv v piatok spustil hlasovanie za anti-cenu Homofób roka 2013.

Ľudia môžu na stránke ludskeprava.sk/homofob alebo na sociálnej sieti na stránke facebook.com/ludskeprava hlasovať do 8. júna.

Hlasovanie spustili pri príležitosti Medzinárodného dňa proti homofóbii, ktorý pripadá na 17. júna mája.

Štefan Kuffa už raz vyhral

Predstavitelia Inštitútu ľudských práv v piatok zverejnili nominovaných.

Nechýba medzi nimi poslanec parlamentu Štefan Kuffa (OĽaNO), ktorý cenu získal za rok 2012, s výrokom: „Lepšie by ti bolo, keby ti zavesili mlynský kameň na krk a hodili ťa do vody.“ Povedal to v pléne Národnej rady o vzťahu medzi dvoma ľuďmi rovnakého pohlavia.

Nominovaný je tiež jeho kolega poslanec Igor Matovič (OĽaNO) za výrok: „Oveľa lepšie bude dieťaťu, ak bude v detskom domove, ako sa má pozerať na prerobenú mamu a otca. Bude úplne mešuge...“

Tretím je vedúci rubriky ekonomika v časopise .týždeň Lukáš Krivošík, ktorý sa k zlepšovaniu situácie LGBTI menšiny v EÚ vyjadril: „Nemali by sme byť zdržanliví pri zavádzaní takýchto nevyspytateľných sociálnych experimentov?“

Anti-cenu môže získať tiež hovorkyňa združenia Aliancia za rodinu Anna Verešová. Nominovaná je za výrok: „Nesúhlasíme s tým, aby sa takéto formy spolužitia verejne propagovali a mätúco nazývali rodinou.“

Poslednou nomináciou je Konferencia biskupov Slovenska, ktorá v pastierskom liste na prvú adventnú nedeľu v roku 2013 napísala o ľudsko-právnych aktivistoch a zrovnoprávnení LGBTI ľudí na Slovensku: „Aktéri kultúry smrti používajú na jej presadenie značne prešpekulované metódy.“

Tieto výroky získali v čase od mája minulého roku do apríla tohto roku najviac nominácií od verejnosti na "titul" Homofób roka.

Trofej sa pokúsia odovzdať

„Realita dokazuje, že medializované výroky a informácie hrajú dôležitú úlohu vo vnímaní menšín spoločnosťou. Takto sa tvoria názory, ktoré môžu byť tolerantné, v prospech spoločenského blaha alebo naopak vedúce k diskriminácii a porušovaniu ľudských práv,“ povedal riaditeľ Inštitútu ľudských práv Peter Weisenbacher.

Uplynulý rok priniesol podľa Aleny Krempaskej z inštitútu výrazný nárast extrémizmu vo verejnej diskusii.

„Homofóbia sa však častejšie ako iné formy intolerancie maskuje, napríklad za výroky o podpore rodiny a podobne,“ doplnila.

Trofejou pre Homofóba roka 2013 je štylizovaný piktogram, zdeformovaná tvár, ktorá v sebe ukrýva aj nápis 4 %, teda tradične chápaný podiel neheterosexuálnych osôb v populácii, pripomenul Weisenbacher.

Organizátori ankety sa ju pokúsia po ukončení hlasovania odovzdať víťazovi, no podľa vlastných slov nepočítajú s ústretovosťou.