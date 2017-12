Radičová podporila v eurovoľbách Žitňanskú z Novy aj Štefanca z SDKÚ

Expremiérka je vo videu pre Žitňanskú a na letáku ju cituje Štefanec. Viac sa k voľbám zatiaľ nevyjadrila.

16. máj 2014 o 16:20 Monika Tódová, Monika Tódová, Dušan Mikušovič

Expremiérka je vo videu pre Janu Žitňanskú a na letáku ju cituje Ivan Štefanec. Viac sa k voľbám zatiaľ nevyjadrila.



BRATISLAVA. Bývalá premiérka Iveta Radičová natočila pre Janu Žitňanskú z Novy video, v ktorom tvrdí, že by ju „nesmierne rada videla“ v europarlamente.

„Ak so mnou súhlasíte, tak jej skúste ten hlas dať,“ hovorí Radičová s tým, že ľuďom ponúka šancu „vybrať si správne“. Žitňanská je podľa nej „zodpovedný charakterný človek“.

Jana Žitňanská je na kandidátke dvojkou, prvý je bývalý poslanec SaS Jozef Kollár, ktorý hlasoval za pád Radičovej vlády.

Nova kandiduje v koalícii s OKS a KDS, na štvrtom mieste je ďalší hlasujúci za pád vlády predseda OKS Ondrej Dostál.

Kollár: Je to podpora občianky

Kollár na otázku, či sa Radičovej podporou Žitňanskej nezvyšuje šanca, že bude prekrúžkovaný, povedal: „Je to osobné rozhodnutie Ivety Radičovej, ktorá je dnes už mimo politiky, čiže ja to vnímam ako vyjadrenie profesorky sociálnej práce, občianky Slovenskej republiky. Nijako to nehodnotím, ani nevnímam negatívne.“

Radičovej podporou sa voličom chváli na svojich predvolebných materiáloch aj líder kandidátky SDKÚ Ivan Štefanec.

„Skúsenosť, dôjstojnosť a odbornosť sú predpokladom, že pán Štefanec ako europoslanec bude dôsledne presadzovať záujmy občanov Slovenska v spoločnom európskom dome,“ píše na letáku Radičová.

Štefanec hovorí, že Radičovú e-mailom poprosil o podporu a ona mu toto odpísala.

Kto je jej favorit?

Koho teda Radičová bude voliť? Denníku SME sa s ňou zatiaľ nepodarilo spojiť.

O videu pre Žitňanskú rokoval líder Novy Daniel Lipšic.

„Hovorili sme spolu častejšie o mnohých veciach, aj o eurovoľbách. Aj pre Ivetu Radičovú je veľmi citlivá oblasť starostlivosti o ľudí, ktorí majú zdravotné postihnutie, kde Janka robí obrovskú prácu, tak mi povedala, že ju veľmi rada podporí,“ povedal Lipšic s tým, že k vyjadreniu na Štefancovej brožúre by sa mala vyjadriť sama Radičová. Žitňanská hovorí, že Radičovej len poďakovala, keď si video pozrela.

SDKÚ, za ktorú Radičová viedla vládu, je v europarlamente v najsilnejšej pravicovej frakcii EPP – Európska ľudová strana, v ktorej sú zväčša kresťanskodemokratické strany.

Hnutie Nova rokuje o členstve s Alianciou európskych konzervatívcov a reformistov (AECR), ktorá má v súčasnosti v Európskom parlamente 52 zo 766 poslancov.

Väčšinu z nich tvoria zástupcovia britskej Konzervatívnej strany Davida Camerona, českej ODS a poľskej strany Právo a spravodlivosť Jaroslava Kaczynského. Frakcia združuje aj ďalšie stredopravé strany, ktoré odmietajú federalizáciu Únie.

Eurovoľby budú o týždeň v sobotu. Volí sa konkrétna politická strana a na jej kandidátke môžu ľudia zakrúžkovať dve osoby.