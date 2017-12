Štefanec: Bariéry na hraniciach či návrat ku korune nie sú riešením

IVAN ŠTEFANEC vysvetľuje, že namiesto silnejšej federalizácie Únie postačí dodržiavať dohodnuté pravidlá.

16. máj 2014 o 20:09 Miroslav Kern, Miriam Zsilleová, Miroslav Kern

Líder kandidátky SDKÚ do eurovolieb

Koľko europoslancov bude mať SDKÚ?

„Verím, že dvoch. V súčasnej situácii je obhajoba dvoch mandátov úspechom.“

Mávali ste troch.

„V prvom období. Teraz máme dvoch a dvoch by som považoval za úspech. Ale dobrý výsledok by bol aj ten, keby sme mali viac ako ostatné stredopravé strany.“

V piatok zverejnili prieskum, podľa ktorého budete mať horko-ťažko jedného. Bol by to neúspech?

„Nebola by to tragédia, ale bol by to ústup z pozícií. Podľa počtu poslancov a čísel zhodnotíme, či to je úspech, alebo neúspech.“

Môže sa stať, že vás pán Kukan prekrúžkuje?

„Všetko je možné. Na kandidátke sú ľudia, ktorí majú potenciál dostať krúžky. Pán Kukan je skúsený diplomat, bývalý prezidentský kandidát. Je to silná osobnosť. Snažím sa tiež robiť poctivú kampaň - osobnú, kontaktnú. Verím, že sa to prejaví. Krúžkovanie však ťahá celú stranu a SDKÚ to pomáha.“

Ak bude len jeden, budú sa vyvodzovať nejaké dôsledky?

„Určite. Podľa toho, ako skončia, voľby vyhodnotíme aj s prijatím príslušnej zodpovednosti.“

Čo by bolo vhodným vyvodením dôsledkov, keby ste prišli o polovicu europoslancov – teda o jedného?

„To je hypotetická otázka. Ak by sme neobhájili dva mandáty, alebo by to bol prepadák, čo verím, že nebude, viem, čo sa patrí.“

Vzdáte sa postu podpredsedu SDKÚ?