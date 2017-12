Sudca Holländer: Harabin existuje aj inde

Bývalý ústavný sudca PAVEL HOLLÄNDER hovorí, že právny štát si stále neprajeme.

Pavol Holländer sa narodil v Lučenci v roku 1953. Od roku 1993 do roku 2013 bol sudcom českého Ústavného súdu, od roku 2003 jeho podpredsedom. Do roku 1989 bol v komunistickej strane, čo viackrát označil ako svoje zlyhanie.

Ústavným sudcom v Českej republike bol nepretržite dvadsať rokov. Funkčné obdobie sa mu skončilo minulý rok v auguste. Ako prvá škola sa mu ozvala bratislavská Paneurópska vysoká škola práva, kde je rektorom jeho bývalý spolubývajúci z internátu Jaroslav Ivor, odvtedy tam učí. Bývalý Slovák, dnes český občan PAVEL HOLLÄNDER hovorí aj o konflikte s Radoslavom Procházkom.

Keď sme dohadovali rozhovor, napísali ste, že vo vnímaní právneho štátu sa vám javí väčším problémom pre Slovensko kauza Hedvigy Malinovej ako to, či je predsedom Najvyššieho súdu Štefan Harabin, alebo spis Gorila. Prečo?

„Funkcia predsedu Najvyššieho súdu je dôležitá, no Harabin je jav, ktorý si viem predstaviť aj v iných krajinách. V Európe však ťažko nájsť porovnateľný prípad, akým je kauza Hedvigy Malinovej, v ktorom by štát podobným postupom po ôsmich rokoch nepresvedčivého vyšetrovania podával obžalobu. Môžem sa mýliť, prípad poznám len z verejne prístupných informácií, ale kauza Malinová sa mi zdá ďalším krokom v reťazi traumatizujúcej Slovensko. V nej sú únos Kováča mladšieho, vražda Róberta Remiáša, vražda Daniela Tupého, stíhanie Ernesta Valka a jeho vražda.“

Je dôležité, kto je predsedom Najvyššieho súdu?

„Veľmi záleží na tom, v akom type kultúry žijeme. To, ako je u nás vnímaný význam tejto funkcie, nič podobné nemôže existovať v Nemecku alebo v Rakúsku. Tam majú predsedovia súdov minimálne správne právomoci. Sú to osobnosti, ktoré majú odbornú a morálnu autoritu a nijako nezasahujú do justičného života.“

Poznáte pána Harabina?

„Nie.“

Je v Česku podobná osoba, ktorá by tak rozdeľovala justíciu a ozývali by sa proti nej herci, mimovládne organizácie?

„V Česku bola veľká kauza justičnej mafie a prebehol o tom aj spor na ochranu osobnosti. Na jednej strane stála bývalá ministerka spravodlivosti Marie Benešová, ktorá túto skupinu veľmi významných predstaviteľov justície označila. Patrila tam bývalá najvyššia štátna zástupkyňa, bývalý námestník predsedníčky Najvyššieho súdu a mnohí ďalší. Silné paralely, ktoré si možno slovenské prostredie neuvedomuje, existujú aj v ostatných postkomunistických krajinách.“

Nedávno parlament zvolil päť kandidátov na ústavných sudcov. Poznáte niektorého z nich?

„Nepoznám. Už dlhé roky nežijem na Slovensku.“

A poznáte niektorého z kandidátov, ktorých nezvolili?

„Samozrejme, kolegov z akademického prostredia poznám všetkých, niektorí sú moji generační vrstovníci. S Jánom Drgoncom som písal mnohé práce, profesor Mazák bol dlhé roky predsedom Ústavného súdu, dobre sa poznám aj s kolegom Šikutom. S Petrom Kresákom sa poznáme zo študentských čias.“

O čom to svedčí, keď parlament zvolí do takejto funkcie neznámych právnikov?

„Nechcem komentovať politické dianie, ale je to ťažko riešiteľný problém. Verejnosť pravdepodobne cíti, že pri výbere dominoval názor politickej strany, ktorá má väčšinu. To politikum existuje všade, aj v Nemecku, aj v Spojených štátoch. Zásadný rozdiel spočíva v tom, že je inak nastavená minimálna úroveň, z ktorej sa vyberá. Ani tam nevyberajú najlepších, to je ilúzia.“

Máme zlé kritériá?

„Zrkadlia našu kultúru, to, akú chceme mať krajinu. Vždy sme na súde u nových sudcov čakali, či sa stotožnia s inštitúciou a vymania z prostredia, z ktorého prišli.“

Čo sa väčšinou stalo?