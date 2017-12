Harabin končí ako šéf Najvyššieho súdu, bude nová voľba

Žiadny z kandidátov nezískal desať hlasov. Novej voľby sa už Harabin, Bajánková ani Ďurišová zúčastniť nemôžu.

v druhom kole získal Harabin 6 hlasov, Bajánková 5

na zvolenie bolo potrebných 10 hlasov

v prvom kole vypadla Harabinova kritička Ďurišová

žiadny z kandidátov sa už do novej voľby prihlásiť nemôže

BRATISLAVA. Štefan Harabin už o mesiac musí odísť z čela slovenskej justície.

Vo funkcii predsedu Najvyššieho súdu bol s prestávkou desať rokov, funkčné obdobie si nenatiahne. V pondelok neuspel vo voľbe šéfa Najvyššieho súdu v Sobranciach a opäť už kandidovať nemôže.

Hlavnou protikandidátkou Harabina bola Jana Bajánková, nominantka ministra spravodlivosti Tomáša Boreca (za Smer). Dostatok hlasov nezískala ani ona a ani Zuzana Ďurišová otvorene vystupujúca proti Harabinovi.

Za Harabina hlasovali aj viacerí nominanti Smeru v Súdnej rade. A to aj napriek slovám premiéra Roberta Fica (Smer) z prezidentskej kampane, že by už Harabinovi kandidovať neodporúčal.

V prvom kole získal Harabin sedem hlasov, v druhom kole dokonca o jeden menej. Na víťazstvo ich potreboval desať.

Novú voľbu musí Súdna rada vyhlásiť do 120 dní. Predsedu Najvyššieho súdu už vymenuje nový prezident Andrej Kiska, ktorý by mohol vymeniť troch členov Súdnej rady.

Príznačné miesto

Dom kultúry v Sobranciach, kam Harabin voľbu šéfa zvolal, bol pre túto udalosť príznačný.

Schátraná budova práve prechádza rekonštrukciou z vonkajšej strany. V častiach, kde pracujú robotníci, mali okolie ohradené páskou pre hroziace riziko úrazu.

Interiér kultúrneho domu vyzerá ešte horšie. Je zastaraný, zničené toalety sú spoločné pre mužov aj ženy.

Pred začiatkom voľby aktivisti z balkóna spoločenskej sály vyvesili transparent s nápisom Stop Harabin!

Okrem fotografov z médií a prítomnej verejnosti si ho na mobil fotil aj primátor Sobraniec Štefan Staško, ktorý tam bol ako hosť.

Nerušiť!

Kandidátov Súdna rada vypočúvala postupne. Keď s vystúpením skončila Zuzana Ďurišová, v sále sa ozval potlesk. Podpredsedníčka Súdnej rady Mária Bujňáková, ktorá rokovanie viedla, prítomných napomínala, aby nerušili priebeh rokovania.

Harabin netlieskal, usmieval sa a pôsobil, že je myšlienkami inde. S ďalšou kandidátkou Janou Bajánkovou, ktorá sedela vedľa neho, sa vôbec nebavil.

Bujňáková napomínala aj kameramanov, ktorí vyšli na pódium, aby mohli nakrúcať, keďže inak to nebolo možné.

Prekážalo jej to aj počas prestávky v rokovaní. Upozorňovala, že rokovací poriadok jej umožňuje aj vykázanie narušiteľa z rokovacej miestnosti.

Prišiel aj Lipšic

V tričkách s nápisom Stop Harabin! v sále sedelo okolo 20 ľudí.

Išlo o prívržencov strany Nova Daniela Lipšica, ktorí pred rokovaním rade odovzdali petičné hárky proti Harabinovmu zvoleniu.

Mali aj ďalší transparent s heslom Mafia by volila Harabina. Lipšic, ktorému Harabin ešte ako minister spravodlivosti povedal: „Pôjdeš do basy, ty hajzeľ“, v sále sedel tiež.

Počas vypočúvania Bajánkovej prišiel za Harabinom muž v montérkach, aby si s ním podal ruku.

Harabin sa vo vystúpení vrátil aj ku kauze Bakiho Sadikiho. Zverejnenú nahrávku rozhovoru s drogovým dílerom označil za hru „pána Lipšica a jeho priateľa pána Trnku“.

Po Harabinovom prednese sa v sále tiež ozval potlesk. Aj on tam mal skupinku podporovateľov.

Hoci Harabin cestoval do Košíc lietadlom, do Sobraniec prišla aj jeho služobná limuzína so šoférom. Jeho kancelária tvrdí, že to bolo potrebné, keďže viezli personál Súdnej rady a potrebné dokumenty.

V Sobranciach poskytli aj odvoz kandidátke Zuzane Ďurišovej, ktorá z Bratislavy cestovala vlakom. V Sobranciach však bolo ešte ďalšie auto Najvyššieho súdu.

Spravodajstvo minútu po minúte sme ukončili

22:13 Volebný deň v obrazoch:

21:18 Shooty sa nachystal aj na možnosť, že to Harabin dá. Pozrite si tri alternatívy utorkovej karikatúry.

20:48 Dnes rada neoznámi, kedy budú ďalšie voľby, podľa zákona tak musí urobiť do 120 dní.

20:44 Súdna rada musí teraz vyhlásiť novú voľbu, v ktorej už nebudú môcť kandidovať ani Štefan Harabin, ani Jana Bajánková, ani Zuzana Ďurišová.

20:41 Druhé kolo nerozhodlo, žiadny z kandidátov nezískal 10 hlasov. Bajánková dostala 5, Harabin 6.

Bajánková: 5 hlasov za Ľuboš Sadovský

Eduard Barány

Mária Bujňáková

Ján Vanko

Milan Ďurica ostatní sa zdržali Harabin: 6 hlasov za Alena Šišková

Gabriela Šimonová

Igor Burger

Jaroslav Chlebovič

Imrich Volkai

Dana Bystrianska proti: Čimo, Čirč,

ostatní sa zdržali

20:17 Po prvom kole voľby si rada dala ďalšiu prestávku.

20:10 Prvé kolo nerozhodlo, bude sa voliť v druhom. Do neho postupuje Štefan Harabin a Jana Bajánková.

20:00 Harabin dostal 7 hlasov, Bajánková 5 a Ďurišová 3. Na zvolenie je potrebných 10 hlasov.

Hlasy za Ďurišovú: Dušan Čimo

Rudolf Čirč

Peter Straka všetci ostatní sa zdržali Hlasy za Bajánkovú: Ľuboš Sadovský

Eduárd Barány

Mária Bujňáková

Ján Vanko

Milan Ďurica proti bola Bystrianska,

ostatní sa zdržali Hlasy za Harabina: Alena Šišková

Eva Fulcová

Gabriela Šimonová

Igor Burger

Jaroslav Chlebovič

Dana Bystrianska

Imrich Volkai Čimo, Čirč proti,

zvyšok sa zdržal Jozef Maruščák nehlasoval za nikoho.

19:53 Je po pauze, rada ide hlasovať. O novom predsedovi Najvyššieho súdu bude hlasovať 16 členov Súdnej rady.

19:29 Harabin má po prezentácii. Rada si vzala 10-minútovú prestávku.

19:26 Peter Straka, ktorý sa prikláňal k Ďurišovej, vymenúva, čo mu na Harabinovi vadí: mediálne vystupovanie, nadmerné zvyšovanie hlasu, používanie vulgarizmov.



"Ja by som to nazval expresívne výrazy. Vulgarizmy nikdy nie. Ujde ti niekedy expresívny výraz, ale dám si pozor", odpovedá Harabin.

19:11 "Expresívne výrazy možno boli motivované tým, že som horlivý zástanca zákona," vysvetľuje svoje správanie Harabin.

Harabin opäť útočil

19:07 Eduard Bárány sa pýta na vysokú nedôveru ľudí v súdy. Harabin hovorí, že za to môžu kúpené a zmanipulované prieskumy verejnej mienky a médiá, ktoré sa zaujímajú len o pikantérie.

"Chcú iba pikantérie, že išiel sudca po schodoch a spadol", hovorí. Liek na lepši vnímanie súdnictva? “Jediné riešenie je, že o justícii bude informovať nezávislý kanál tak, ako je to napríklad v Brazílii.”

Jeho priaznivci nahlas tlieskajú, napomenutie nedostávajú.

18:51 Harabin dnes niekoľkokrát zopakoval, že nikdy neporušil zákon. Keď sa ho Rudolf Čirč pýtal na čachre v senátoch, ktoré našiel Ústavný súd, Harabin odpovedal: “Nález Ústavneho súdu ešte neznamená, že som porušil zákon.”

18:50 Harabin väčšinu svojej prezentácie venuje vyratúvaniu benefitov, ktoré vraj pre Najvyšší súd dosiahol: zvýšenie platov, zvýšenie počtu sudcov a zamestnancov, získanie nových budov, laptopy.

Pridal aj zopár útokov na protikandidátku Bajánkovú - napríklad obvinenie, že vyvolala na pléne Najvyššieho súdu hádky.

18:45 Podľa Ivana Gašparoviča by súčasný i budúci prezident nemali mať dôvod nevymenovať zvoleného kandidáta.

Harabin tvrdí, že sa sudcom vyhrážali

18:37 Známosti s Bakim Sadikim Harabin aj dnes odmieta. "Mňa hry pána Lipšica a hry pána Trnku nezaujímajú. Pre pána Lipšica bol pán Trnka dôveryhodný, keď vyrábali túto kauzu," povedal.

18:33 Časť publika, prevažne starších ročníkov, Harabinovi tlieska. Predsedajúca tentoraz nijako nezasahuje.

18:32 Harabin hovorí o zastrašovaní sudcov. Tvrdí, že Najvyšší súd dostal zakrvavené hlavy živých tvorov. “To je úroveň Taliban,” povedal.

18:26 "Priznám sa, že som sa viackrát nechal uniesť. Ale útoky proti súdnictvu sú zbytočné, neobjektívne, čisto politické a na 99 percent umelo vyfabrikované," tvrdí Harabin. K svojim kritikom sa často správal nevyberane.

18:19 Plány na ďalších päť rokov? Harabin chce chce pokračovať v elektronizácii spisu, získať nové priestory pre Najvyšší súd a chce viac transparentnosti. “Viem si predstaviť, že sa budú prenášať zasadnutia z trestných korupčných vecí na web,” hovorí.

18:17 Harabin sa prezentuje razantným hlasom. Vymenúva, čo všetko spravil. Hovorí o optimalizácii administratívy, transparentnom zverejňovaní faktúr, príplatkoch asistentov a modernizácii webu.

“Každý zo sudcov Najvyššieho súdu má mobil s laptopom, kde má pripojenie na internet,” zdôrazňuje.

18:10 K mikrofónu prišiel Štefan Harabin. "Vážení priaznivci justície," privítal verejnosť. Hovorí, že podporu, akú dostal on, nemal v histórii voľby šéfa Najvyššieho súdu žiadny iný kandidát.

Bavia sa svojim jazykom

18:01 Harabinov podporovateľ Igor Burger opäť vracia debatu k problémom samotných sudcov. Zaujíma ho, ako by Bajánková vyriešila enormnú zaťaženosť sudcov. Vedie rozsiahly monológ o tom, že počítače ani organizácia práce nepomôžu, ak má sudca pridelených osemsto vecí a viac. Tvrdí, že treba navýšiť počet sudcov a dodáva, že Harabin to rieši rozumne - volá sudcov na stáže.

17:51 Prišlo aj na diskriminačné žaloby. Gabrielu Šimonovú (podporuje Š. Harabina) zaujíma, prečo Bajánková túto žalobu stiahla, ak na tých "žalobách participovala". Dozvedá sa, že hlavným dôvodom bolo to, že by ako nová predsedníčka Najvyššieho súdu zastupovala aj žalobcu (svoj nárok na doplatenie peňazí za nižšiu mzdu oproti "špeciálnym sudcom") aj žalovaného.

17:49 Vypočutia pripomínajú "klanovú" kultúru, v ktorej členovia Súdnej rady polemizujú s kandidátmi jazykom, ktorému širšia verejnosť nemôže rozumieť. Veci, ktoré trápia verejnosť, netrápia väčšinu členov Súdnej rady, konštatuje Zuzana Wienk.

17:46 Predsedníčku Združenia sudcov Slovenska Dana Bystrianska (podporuje Š. Harabina) trápi len to, či majú sudcovia podiel na nedôveryhodnosti súdnictva, o ktorej sa hovorí. Opakovane vyzýva kandidátov, aby popísali, ako sudcovia prispievajú k tomuto javu. Zuzany Ďurišovej sa pýtala i to, či k tomu neprispievajú kritické vyjadrenia kolegov.

video //www.sme.sk/vp/29966/

Bajánková chce byť za dobre

17:36 Prečo trvajú rozhodnutia súdov tak dlho? Bajánková hovorí, že sudcovia sú zaťažení niečím, čo na súdy nepatrí. A súdy podľa nej nie sú dostatočne vybavené.

17:29 Bajánková hovorí, že chce, aby všetci sudcovia a zamestnanci chodili na Najvyšší súd s hrdosťou. "Tí, ktorí ma poznáte, viete, že sa so všetkými snažím vychádzať férovo a priateľsky".

17:24 Prvé kroky vo funkcii? Jana Bajánková by urobila audit, navýšila asistentov a rovnomernejšie prerozdelila nápad vecí.

17:17 Rovnako ako Ďurišová, aj Bajánková zdôrazňuje, že Najvyšší súd by sa mal intenzívne venovať zjednocovaniu rozhodnutí.

17:13 Druhá sa pred radu posadila Jana Bajánková. "Veľmi rada by som prispela k tomu, aby bol Najvyšší súd dôveryhodnejšou inštitúciou," začala.

Jeho doterajší predseda veľkú dôveru verejnosti nemá. Podľa prieskumu pre Via Iuris si 58 percent opýtaných myslí, že Štefan Harabin prispieva skôr k nedôveryhodnosti súdnictva.

video //www.sme.sk/vp/29965/

Ľudia Ďurišovej tlieskali, napomenuli ich

17:07 Verejnosť pri viacerých kritických výrokoch Ďurišovej tlieska. Predsedajúca opakovane protestuje a žiada publikum, aby sa zdržalo akýchkoľvek "invektív". Štefan Harabin sa smeje a ošíva.

16:55 Ďurišová dostáva ďalšiu otázku, čo by ako predsedníčka urobila s disciplinárnym konaním, ktoré inicioval Štefan Harabin voči sudcovi Gavalcovi aj preto, že sa kriticky vyjadroval k stavu súdnictva. Ďalším dôvodom je to, že sa sudca Gavalec vo svojej osobnej sťažnosti obrátil na nesprávny orgán. Povedala, že by ho vzala späť a bolo by to zrejme jedno z prvých rozhodnutí.

16:47 Ďurišová odpovedá na otázku, či prispieva k dôveryhodnosti súdnictva, ak sudcovia hovoria o ovplyvňovaní rozhodnutí bez toho, aby existovali fakty.

„Neprezradila som žiadne tajomstvo, keď som naznačila, že niektoré rozhodnutie môžu byť ovplyvnené," odpovedá Ďurišová. „Tváriť sa aj naďalej, že je všetko v poriadku, nepovedie nikam.“

Verejnosť Ďurišovej tlieska, Bujňáková ľudí napomína, aby sa zdržali akéhokoľvek vyjadrovania.

16:45 Otázkou na Ďurišovú začína Jaroslav Chlebovič. Pýta sa, či by kandidovala aj vtedy, keby nekandidoval Harabin. Ďurišová odpovedá, že ak by bol Najvyšší súd spravovaný podľa jej predstáv, nekandidovala by.

16:35 "Mojím ideálom je, aby sme ako sudcovia získali väčšiu vážnosť, dôstojnosť a dôveru, že vždy ctíme princíp nezávislosti," hovorí Ďurišová.

Nezávislosť slovenských sudcov je verejnosťou vnímaná kriticky. Podľa najnovšieho porovnania Európskej komisie je Slovensko posledné – a klesá. Naopak, Česko, Rumunsko či Chorvátsko si polepšili.

16:30 Každý z kandidátov má 20 minút na prezentáciu. Potom ešte dostávajú otázky od členov rady. Po ich vypočutí sa začne samotné hlasovanie.

Ak nikoho nezvolia v prvom kole, bude hneď nasledovať druhé kolo. Môže byť medzi tým prestávka, ak sa tak rada dohodne.

16:26 Členovia Súdnej rady začínajú s vypočutím kandidátov. Slovo dostáva Zuzana Ďurišová, vyžrebovala si jednotku.

"Chcela by som odstrániť delenie sudcov na privilegovaných, diskriminovaných a ostatných," začína Ďurišová.

Rada voľbu neodložila

16:19 Komisia nepomohla. Pozrela sa iba na to, či boli kandidáti navrhnutí v súlade so zákonom, píše Pavol Lacko. Fulcovej návrh, aby Súdna rada voľbu odložila, neprešiel hlasovaním.

"Zadosťučinili sme zadosť všetkým podmienkam podľa Zákona o Súdnej rade," uzatvára Bujňáková.

15:40 Harabin tvrdí, že návrh na odloženie voľby, nie je možné akceptovať, lebo "súdna moc nemôže vyhovovať politickým požiadavkám", píše Matúš Burčík. Odklad navrhla členka rady Eva Fulcová z dôvodu, že v parlamente je práve novela, na základe ktorej sa mení postavenie predsedu Najvyššieho súdu a šéfa Súdnej rady. Myslíte teda, že návrh pani Fulcovej bol motivovaný politicky? "Nie. To ja neviem, to ja neviem, to ja neviem. To som nepovedal," reaguje Harabin.

Zuzana Ďurišová a Jana Bajánková sa proti návrhu na odloženie volieb nevyslovili.

15:35 Po pätnásťminútovej prestávke Bujňáková oznámila, že rada si vezme ďalšiu polhodinu. Zvolila mandátovú komisiu, ktorá má preskúmať, či sa voliť môže alebo nie. Skúmať bude Dušan Čimo, Jozef Maruščák a Ján Vanko.

15:27 Gábor Grendel z petičného výboru a zo strany NOVA ešte pred začiatkom rokovania rady vystúpil na pódium a odovzdal petíciu s výzvou, aby zabránila opätovnému zvoleniu Harabina.

15:25 Kocúrkovo! Súdna rada koná, akoby volila predsedu Najvyššieho súdu a svojho vlastného po prvý raz. Pritom ide o štvrtú voľbu za jej existenciu, pripomína Zuzana Wienk.

15:20 Členovia rady si nevedia poradiť s tým, či vôbec môžu a majú voliť. Idú sa do pol štvrtej radiť. Zasadnutie netrvalo ani hodinu a už je prerušené.

15:10 Zasadnutie pripomína naozaj zlé predstavenie. Súdna rada necháva vyjadrovať k námietkam voči voľbe kandidátov tak, že asistentka uteká dolu po schodíkoch, aby im priniesla mikrofón. Keďže je Súdna rada oddelená pódiom a kvetináčmi, navzájom na seba nevidia, píše Zuzana Wienk.

Súdna rada ozvučila najmä pódium a samú seba, takže verejnosť sa musí veľmi snažiť, aby vôbec diskusiu počula. Štefan Harabin zdola kričí, že sa chce do prebiehajúcej diskusie o prípustnosti voľby nadnes opäť zapojiť ako člen Súdnej rady.

Štefan Harabin s kandidátkou Janou Bajánkovou.

Kandidáti sedia v hľadisku

15:05 Sudkyňa Eva Fulcová navrhuje voľbu šéfa Najvyššieho súdu preložiť na inokedy. Pripomína, že pravidlá pre fungovanie rady sa možno čoskoro zmenia, keďže o nich diskutuje parlament. Harabin dostal slovo, je proti.

15:03 Štefan Harabin odovzdal vedenie predsedníčke posadil sa k Jane Bajánkovej do prvého radu do publika. Zuzana Ďurišová sleduje dianie z tretieho radu.

Člen Súdnej rady Dušan Čimo navrhuje, aby sa Súdna rada najprv rozhodla, či vôbec pristúpi k voľbe. Menuje zopár procedurálnych problémov - napríklad rozpor zákona s ich vlastných rokovacím poriadkom.

15:00 Medzi verejnosťou je aj bývalý michalovský sudca Jozef Soročina, ktorý mal blízko k Harabinovi. Podával si dikriminačnú žalobu, v roku 2010 odišiel do dôchodku. Prišiel aj bývalý policajný prezident Ján Pipta, ktorý je zo Sobraniec.

14:58 Na voľbu z Bratislavy pricestovali aj zástupcovia americkej a holandskej ambasády.

14:53 Zasadnutie Súdnej rady sa začína príhovorom primátora Sobraniec, ktorý lobuje za znovu zriadenie súdneho obvodu v tomto meste. Ženám - členkám Súdnej rady odovzdal kytice. Na záver dostal darčeky od Štefana Harabina. Poloplná sála sa prizerá z podhľadu zhruba jedného metra. Neubránim sa pocitu, že sme sa vrátili 25 rokov dozadu, píše z rokovania Súdnej rady Zuzana Wienk.

14:39 Rokovanie vedie podpredsedníčka rady Mária Bujňáková. Štefan Harabin zasadnutie sleduje zo stoličky pre kandidátov.

14:33 Rokovanie Súdnej rady sa začalo. V Sobranciach sú už všetci jej členovia aj traja kandidáti na predsedu Najvyššieho súdu.

Gašparovič sa bude riadiť Ústavou

14:15 Petíciu proti znovuzvoleniu Štefana Harabina, ktorú iniciovali ľudia zo strany Nova, už podpísalo vyše 11-tisíc ľudí. Podpísané hárky odovzdajú zástupcovia petičného výboru Súdnej rade pred voľbou v Sobranciach. Čítajte viac

14:04 Odchádzajúci prezident Ivan Gašparovič sa pri menovaní nového predsedu Najvyššieho súdu bude riadiť Ústavou.

"Ústavu poznám a ešte stále som vo funkcii prezidenta. Budem sa správať nie tak, ako napíše Via Iuris, čo môžem alebo nemôžem, ale tak, ako mi dovolí ústava."

Podľa právneho stanoviska Via Iuris môže nového predsedu vymenovať až novozvolený prezident.

14:00 Ak prvá dorazila do Domu kultúry v Sobranciach kandidátka Zuzana Ďurišová, ktorá prišla na východ vlakom.

Jej protikandidáti Jana Bajánková a Štefan Harbbin išli lietadlom do Košíc a odtiaľ autom. Čítajte viac

