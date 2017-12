Viac peňazí pre školstvo už tento rok nie je reálnych, tvrdia odborári

Vláda stále nedostala správu o stave školstva. Reformu nechá na ďalšiu vládu, myslí si Miroslav Beblavý.

19. máj 2014 o 17:18 SITA





BRATISLAVA. Stále nie je jasné, kedy vláda dostane na stôl správu o stave školstva.

Správa sľubuje viac peňazí pre školstvo už od roku 2014, zvyšovanie platov učiteľom a obsahuje ďalšie plánované zmeny v školstve.

Napriek tomu, že správu zverejnili ešte v septembri 2013 a začiatkom októbra ju odobrila hospodárska a sociálna rada, na rokovanie vlády sa doteraz nedostala. Termín, kedy by sa mohla dostať na vládu, sa stále posúval.

Ministerstvo ani v pondelok neodpovedalo, kedy materiál kabinetu predloží.

Šéf odborov ministerstvo neviní

Šéf odborov Pavel Ondek hovorí, že navýšenie peňazí pre školstvo je už v tomto roku nereálne, stále však verí, že sa to v ďalších rokoch môže podariť.

Správa o stave školstva okrem iného sľubuje v rokoch 2014, 2015 a 2016 nárast financií pre školstvo o 130 miliónov každý rok.

"Pre rok 2014 to už reálne nie je, ale ešte je rok 2015 a ďalšie roky to reálne môže byť, ale musí to prejsť vládou. My sa nádejame, že tieto veci by sa mali uskutočniť a to bude mať aj súvis s navýšením platov zamestnancov aj materiálno-technickým zabezpečením škôl. V tomto roku je možné, aby sa tá správa dostala na vládu, ale jej naplnenosť pravdepodobne nebude možná zo strany vlády," povedal šéf odborárov.

Ondek to, že sa správa doteraz nedostala na rokovanie vlády, nevníma ako zlyhanie rezortu školstva.

"Nevnímame to ako zlyhanie. Skôr to vnímame tak, že sa to neposunulo v tom pravom termíne ako sa to malo posunúť," povedal v pondelok Ondek.

Školskí odborári veria, že sa správa pred vládu dostane. "Posledná verzia je tá, že pán minister sa má k tomu vyjadriť po 26. máji."

Predtým sa ešte podľa jeho slov stretnú s ministrom financií. Ak sa však nestane, že materiál vláda schváli, odborári sa potom rozhodnú, čo ďalej. "Jednoducho to tak nemôžeme nechať."

Čaplovič hovoril o období pred voľbami

Čaplovič ešte v marci tohto roku hovoril, že materiál vláde predložia po prezidentských voľbách, aby sa to nespájalo s predvolebnou kampaňou a že záväzky, ktoré dal v správe, stále platia.

"Napriek tomu, že správa ešte nebola prerokovaná na vláde, kroky rezortu školstva priebežne napĺňajú prijaté závery a odporúčania, a to tak k úprave zákonov, ako aj k zvyšovaniu platov," reagoval v pondelok hovorca rezortu školstva Michal Kaliňák.

Podľa neho to znamená, že napríklad do roku 2016 chcú dať platy pedagogických a odborných zamestnancov základných a stredných škôl v prenesených kompetenciách na úroveň 1,2-násobku priemerného platu v národnom hospodárstve.

"Každý rok sa tomuto približujeme navyšovaním miezd. Za minulý rok bol plat tejto skupiny zamestnancov na úrovni 915 eur, to znamená, že bol prvýkrát výrazne vyšší ako priemerný plat v národnom hospodárstve," reagoval Kaliňák.

Beblavý: Schvália jedine formalitu

Opozičný poslanec Miroslav Beblavý zo Siete nepredpokladá, že by sa záväzky zo správy podarilo splniť do konca volebného obdobia.

"Ak aj niečo vláda schváli, bude to len formalita a už je to za polčasom vládnutia. Reálnu reformu už teda minister hodí na svojho nástupcu," povedal Beblavý.

Poslanec sa nevyhol kritike na adresu súčasnej vlády, ktorá podľa neho v školstve "nebola schopná predložiť návrh toho, čo chce v školstve dokázať".