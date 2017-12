Viskupič: Najbližší sú nám konzervatívci a reformisti

Poslancovi Obyčajných ľudí by na referendum stačila 20­ až 30­-percentná účasť.

19. máj 2014 o 20:45 Miroslav Kern

Ako bratanec Igora Matoviča zakladal OĽaNO a bol v prvej štvorici jeho poslancov. JOZEF VISKUPIČ je teraz jednotkou hnutia na eurokandidátke.

Prečo kandidujete?

„Chceli sme agendu Obyčajných ľudí posunúť aj do európskeho priestoru. Bol som predsedom najaktívnejšieho poslaneckého klubu. Som presvedčený, že Únia potrebuje výraznú aktivitu v tom, aby sme prepojili európsku úroveň s národnou, a to je aj dôvod, prečo EÚ nie je dobre vysvetľovaná na domácej úrovni. Poslanecký klub rozhodol, že na kandidátku posunieme jedného, nanajvýš dvoch z klubu a ostatní budú z prostredia mimo politiky. Som druhé volebné obdobie vo výbore pre európske záležitosti. Riešim témy práce a chudoby regiónov, boja proti korupcii, kultúry a vzdelávania, priamej demokracie a to sú témy, v ktorých by som chcel pokračovať v Európskom parlamente vo výbore pre zamestnanosť a sociálne veci a výbore pre regionálny rozvoj, výbore pre kultúru a vzdelávanie.“

Zakladali ste OĽANO, ste predsedom klubu a teraz zdupkáte do Bruselu?

„Predsedníctva klubu som sa vzdal v deň, keď som sa stal lídrom kandidátky. A s otázkou 'zdupkávania' do Bruselu sa stretávam často. Chceme ukázať, že európske témy sú dôležité. Až 80 percent legislatívy súvisí s normotvorbou v EÚ.“

A to vás aj bude baviť?

„Je to obrovská výzva a preto ma to bude baviť. Europoslancov je naozaj málo poznať. Rozprával som sa aj s predsedom parlamentu Paškom o tom, prečo nikdy poslanec Európskeho parlamentu pri témach, ktoré prichádzajú z Únie, nepožiadal plénum slovenského parlamentu o možnosť, aby mohol prísť opísať dôvody a vysvetliť, ako sú zákony transponované do nášho systému.“

Máte s Paškom dohodnuté, že by vám to v prípade zvolenia aj umožnil?

„On tú iniciatívu víta. Dnes je to tak, že europoslanec môže vystúpiť v pléne, ak mu to plénum odsúhlasí.“

Ale ešte sa to nestalo.

„Presne tak. A ja by som hlasoval, aby sa tak stalo. Na výbore pre európske záležitosti, ktorý je vlastne konštruovaný ako malá národná rada v Národnej rade, majú europoslanci nárok dostať slovo, ak sa prihlásia. Za celé obdobie, čo som tam, som tak počul hovoriť len asi štyroch alebo piatich. To je absolútne nevyužitie príležitosti a mandátu.“

V programe máte aj to, že chcete posilniť väzbu europoslanca s občanmi a národným štátom tak, že raz ročne v pléne predstavia správu o svojej činnosti.