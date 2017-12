Harabin po prehre: V Maďarsku by Kiska sedel vo väzení

Neúspešný kandidát na šéfa Najvyššieho súdu vraví, že prezident by ani nemal skladať sľub.

19. máj 2014 o 21:58 Matúš Burčík

Predseda Najvyššieho súdu ŠTEFAN HARABIN tvrdí, že vyhral, lebo dostal najviac hlasov.

Ako hodnotíte výsledok voľby?

„Vidíte, ako to skončí, keď sa politici zamiešajú do voľby predsedu Najvyššieho súdu. Politik navrhoval, tak výsledok je jasný. Tak to skončilo.“

Kto bol politický kandidát?

„Veď pani Bajánková. Navrhoval ju minister spravodlivosti.“

Pred voľbou ste vraveli, že by ste boli ochotný sa vzdať v jej prospech, čo sa zmenilo?

„V tom čase som si myslel, že ju navrhujú sudcovia Najvyššieho súdu. Nevedel som, že ju navrhuje politik a politická strana. Ja mám najlepší mandát byť predsedom Najvyššieho súdu, lebo som nezávislý od ľavice, pravice aj od budúceho prezidenta.“

Boli ste ministrom za HZDS.

„A plnil som program HZDS? Plnil som to, aby som sfunkčnil justíciu.“

Neobávate sa Andreja Kisku?

„V demokratickej a právnej spoločnosti, človek, ktorý má firmy, o ktorých Najvyšší súd viackrát povedal, že porušili zákon, by sám ani nemal skladať sľub. My máme viacero rozsudkov Najvyššieho súdu, že jeho firmy flagrantne porušovali zákon. Dávali úroky 70 až 80 percent. Keby platila právna úprava, ktorá je v Maďarsku, tak pán Kiska by asi bol vo väzení.“

Ako to myslíte?

„Keby bola právna úprava pána Orbána, tak s tými úžerníckymi úrokmi by sedel asi vo väzení. Veď jeho firmy dávali 70– až 80–percentné úroky. Som zvedavý, či peniaze, ktoré má z úžerníckych úrokov, vráti občanom tohto štátu. Jeho firmy porušovali zákon. To sú rozhodnutia Najvyššieho súdu.“

Vy ste si robili nejakú analýzu na Najvyššom súde, ako rozhodoval v jeho kauzách?

„Mám zhromaždené všetky spisy, kde Kiskove firmy doteraz vedú exekúcie voči občanom.“

Prečo to máte zhromaždené?

„Lebo som predseda súdu a zhromažďujem rozhodnutia aj v exekučných veciach. To mi vyplýva z rozhodovacej činnosti.“

Máte ich špeciálne na pána Kisku?

„Nie. Na úžernícke spoločnosti. Tam sú aj iné. Veď ja som ako minister spravodlivosti prvý začal bojovať proti úžerníckym spoločnostiam. Pán Kiska ešte ani nebol narodený z hľadiska politického.“

Je jasné, že končíte na čele Najvyššieho súdu?

„Nie. Prihlásim sa do opakovanej voľby, keď ma budú sudcovia chcieť. Ide o politicko-policajné ovládnutie súdnictva cez bezpečnostné previerky. A toto je hrozba nie pre Najvyšší súd. To je hrozba pre vás. Že by politici a policajti vynášali rozhodnutia.“

Neviete prijať porážku?

„Ja som prehral? Veď som mal najviac hlasov. Ja som vyhral.“

Kedy vypíšete ďalšie voľby?

„Tak, aby som dodržal literu zákona.“