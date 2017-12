Záborská: Bradatá speváčka Conchita Wurst? Ako Kotleba

Víťazstvo transvestitu v Eurovízii nie je o tolerancii Európy, hovorí ANNA ZÁBORSKÁ z KDH.

20. máj 2014 o 17:30 Miriam Zsilleová

Konzervatívna politička KDH, ktorá je desať rokov poslankyňou Európskeho parlamentu vo frakcii ľudovcov, bojovala proti diskriminácii žien i Mira Šatana pre vek. Slovíčko diskriminácia sa podľa nej zneužíva.

Čo hovoríte na víťazstvo Conchity Wurst v súťaži Eurovízia, ktoré mnohí berú ako víťazstvo tolerancie v Európe?

„Nemyslím si, že je to symbol tolerancie, pretože každý človek má rovnakú hodnotu. Skôr si myslím, že je to prejav niečoho, čo je zvláštne, čo sa vymyká normálnemu životu. Naučili sme sa, že zaujímavé je to, čo je iné ako všetko ostatné. Neberiem to ako nejaký nový mainstream, ktorý by ukazoval smerovanie Európy alebo myslenia ľudí, ale skôr ako honbu za senzáciou.“

Voliť niečo iné nie je prejavom tolerancie?

„Voliť niečo iné je aj voľba banskobystrického župana Kotlebu. Ako prejav protestu, lebo neviem, ako inak ukázať svoj nesúhlas. On získal hlasy obcí, kde nemajú rómske problémy, bol to prejav nesúhlasu.“

Tak vidíte víťazstvo Conchity Wurst?

„Nie, len to porovnávam s toleranciou, že voľba niečoho mimoriadneho nemusí byť prejavom tolerantnosti.“

Keď zvíťazila, odkázala do Ruska, ktoré žiadalo, aby ju vylúčili, že „sme nezastaviteľní“. Myslíte si, že sa teraz bude viac diskutovať o právach homosexuálov a transvestitov?

„Nemyslím si. Som v Európskom parlamente desať rokov a stále je to jedna z najdiskutovanejších tém. Ľudia pritom žijú v extrémnej chudobe alebo nemajú zamestnanie, ale ak porovnáme percentuálne počet obyvateľov v extrémnej chudobe a napríklad počet transvestitov, dáva sa tomu veľmi veľký priestor.“

V Rakúsku, katolíckej krajine, vládne strany po víťazstve Conchity Wurst oznámili, že budú diskutovať o reforme práv homosexuálov. Čo hovoríte na takýto efekt Eurovízie?