Gašparovičovi sa nepáči, že Kiska žiadal o stretnutie najprv e-mailom

Ivan Gašparovič sa ani dva mesiace od volieb nestretol s nástupcom, má problém aj s jeho komunikáciou.

21. máj 2014 o 9:25 sita a Matúš Burčík

BRATISLAVA. Prezidentovi Ivanovi Gašparovičovi sa nepáčilo, že ho jeho nástupca Andrej Kiska žiadal po voľbách o stretnutie najprv e-mailom.

V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol ako jeden z dôvodov, pre ktoré sa s ním odmietol osobne stretnúť.

"Neviem, či je to obvyklé, aby úradujúceho prezidenta žiadali o stretnutie e-mailom, myslím, že to nikde vo svete nie je, i keď neskôr prišiel aj list," povedal Gašparovič.

Prezident dostal 10. apríla od Andreja Kisku najskôr e-mail s fotokópiou listu, v priebehu toho istého dňa však do kancelárie prezidenta doručili aj list.

Gašparovič tiež tvrdí, že stretnutia úradujúcich prezidentov s ich nástupcami nie sú vo svete bežné. V minulosti mal problém stretnúť sa s Rudolfom Schusterom aj Ivetou Radičovou.

"Ktorí prezidenti vo svete sa po voľbách takto stretli? Ja si nepamätám, že by sa Bush stretol s Obamom alebo že by sa stretol Chirac so Sarkozym či Sarkozy s Hollandom. To nie je nejaké obligo, že sa to musí," dodal.

Blog Vrtieť psom na Facebooku upozornil, že prezident sa pomýlil. Bush sa totiž v roku 2008 s Obamom stretol a debatovali práve o hladkom odovzdávaní moci. Zaznamenali to aj tlačové agentúry.

Hlave štátu tiež prekážalo, že Andrej Kiska s ním po voľbách komunikoval cez médiá o tom, čo môže a čo nie. "To nemá obdobu," poznamenal.

Gašparovič však pripomenul, že je pripravený sa s Kiskom v budúcnosti stretnúť.

Prezident Ivan Gašparovič odpovedal Andrejovi Kiskovi na jeho žiadosť o stretnutie začiatkom mája. Obsah listu v médiách nezverejnil, urobil to až Kiska.

Prečítajte si tiež: Prečítajte si tiež:Kiska zverejnil Gašparovičovu odmietavú odpoveď