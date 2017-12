Žitňanská navrhuje zmeny v predpôrodnej a popôrodnej starostlivosti

Podľa návrhu by pôrodná asistentka mala pomáhať žene pred a aj po pôrode počas obdobia šestonedelia.

21. máj 2014 o 13:18 TASR

BRATISLAVA. Predpôrodnú a popôrodnú starostlivosť by mohli poskytovať aj pôrodné asistentky v samostatnej praxi. Túto službu by mali hradenú z verejného zdravotného poistenia.

Počíta s tým novela zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia z dielne nezaradenej poslankyne Jany Žitňanskej (NOVA).

"V každej z krajín Európskej únie majú možnosť pôrodné asistentky vykonávať samostatnú prax po splnení podmienok v plnom rozsahu a v plnom rozsahu im ju zdravotné poisťovne aj uhrádzajú," poukázala opozičná poslankyňa.

Návrh novely hovorí o predpôrodnej a popôrodnej starostlivosti o ženu. Pôrodná asistentka by mala mať možnosť navštíviť tehotnú ženu v domácom prostredí.

Doma by budúcu mamičku mohla učiť správne dýchať, uvoľňovať svaly či pripravovať na dojčenie. Za poradňu má byť aj naďalej zodpovedný gynekológ.

"Po pôrode pôrodná asistentka navštívi mamičku do 24 hodín od návratu do domácnosti a následne raz do týždňa počas obdobia šestonedelia," píše sa ďalej v návrhu novely zákona.

Asistentka by mohla pomáhať pri problémoch s dojčením, sledovať zdravotný stav v období šestonedelia.

"V prípade, že vzniknú vážnejšie problémy, pôrodná asistentka odporúča okamžité vyšetrenie u gynekológa. Po fyziologickom šestonedelí ide mamička na kontrolu k svojmu gynekológovi," uvádza predkladateľka návrhu.

Žitňanská zdôrazňuje, že jej novela nemá za cieľ nahradiť gynekológov či pediatrov pôrodnými asistentkami.

"Ale po vzore z iných vyspelých krajín doplnenie zdravotnej starostlivosti pre tehotné ženy a ženy v šestonedelí," vysvetlila poslankyňa.