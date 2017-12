Ťažbu uránu zakázali, musela by prejsť v referende

Záujemca o ťažbu bude musieť požiadať obce o zorganizovanie referenda. Týka sa to aj Košíc.

21. máj 2014 o 12:40 TASR

BRATISLAVA. Ťažba uránu bude v budúcnosti na Slovensku možná iba v prípade, ak ju v referende odobria obyvatelia dotknutých obcí.

Návrh novely geologického zákona s týmto obsahom v stredu schválila vláda.

Jahodná je výnimkou

Zákaz ťažby rádioaktívnych nerastných surovín na území Slovenska predložil minister životného prostredia Peter Žiga (Smer).

Vláda zároveň schválila, že zmena sa bude prijímať v skrátenom legislatívnom konaní. Zaradená by tak mala byť už na súčasnú schôdzu parlamentu.

"Predpokladám, že účinnosť tohto zákona by mohla byť od 15. júna po podpise pánom prezidentom," uviedol šéf envirorezortu.

Vysvetlil, že pri geologickom prieskume, ktorý predchádza ťažbe majú dotknuté obce a mestá právo veta od roku 2010.

To sa však netýka Jahodnej pri Košiciach kde záujemca získal povolenie na geologický prieskum už v roku 2005.

Tento prieskum by mal byť podľa slov ministra ukončený v apríli 2015. Záujemca o ťažbu bude musieť následne požiadať šesť dotknutých obcí o zorganizovanie referenda.

Až na základe kladného referenda bude môcť pokračovať na základe banského zákona v žiadosti o dobývací priestor a ťažobné povolenie, vysvetlil Žiga.

Ťažba zlata sa nemení

Pri návrhu takejto zmeny zákona neuvažoval o tom, že by sa zákaz vzťahoval aj na ťažbu zlata.

"V Kremnici a v Detve, ktorých sa to týka je totiž proces už v ďalšej fáze - uskutočňuje sa tu konanie v rámci banského zákona o povolení samotnej ťažby," zdôraznil.

Na Slovensku sú tri lokality, kde sa nachádzajú rádioaktívne látky - Považský Inovec, Novoveská Huta a Jahodná pri Košiciach.

Žiga neočakáva, že by dôsledkom zmeny zákona mohli byť žaloby zo strany záujemcov o ťažbu.

"My nevstupujeme do ich práva na prednostné právo na dobývací priestor a ani do práva, že v prípadne kladného referenda budú môcť ťažiť. My dávame právo vyjadriť sa ľuďom, či chcú alebo nechcú, aby sa urán alebo iná rádioaktívna látka ťažila v ich prostredí, tam kde žijú a vychovávajú ich deti."

Rokovania vlády sa zúčastnil aj primátor Košíc Richard Raši (Smer). Uvítal, že vláda vyšla v ústrety obyvateľom jeho mesta.

Uviedol, že verejná mienka v Košiciach je "takmer 100-percentne proti ťažbe uránu. Raši je presvedčený, že takto jednoznačný bude aj výsledok referenda.

"Košičania tomu povedia viac než jasné nie," tvrdí. "Pochybujem, že by niekto za ťažbu uránu bol, pretože téma je sprevádzaná veľmi silnými emóciami a veľmi silným strachom. Verím, že keď referendum prebehne, tak téma uránu bude navždy pochovaná pod zemou," uzavrel.