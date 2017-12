Rusnák hodil bitku v bare na kamaráta, proti nemu však svedčia piati

V neprospech zúrivého prezidentovho úradníka vypovedala aj čašníčka. On pred kamerou utekal.

22. máj 2014

BRATISLAVA. Svedkyňa i obete incidentu trvajú na tom, že to bol šéf prezidentovho oddelenia styku s verejnosťou Dárius Rusnák, kto vykrikoval na mladé ženy „vy.....e Maďarky“, vyháňal ich z Prezidentka Pubu neďaleko prezidentského paláca a vyvolal bitku.

Hokejová legenda tak mala reagovať krátko nato, čo bolo po zápase Francúzov s Dánmi jasné, že Slovensko na hokejových majstrovstvách nepostúpi do štvrťfinále.

Rusnák: Je to súkromné

Jeden z najznámejších hokejových reprezentantov, hral za Slovan Bratislava, Duklu Jihlava a vo fínskej lige.

Za komunizmu ho ŠtB krátko evidovala ako agenta s krycím menom Daro.

Po skončení kariéry vyštudoval právo, do prezidentskej kancelárie sa dostal v roku 2000 za Rudolfa Schustera.

Keď SME Rusnáka počkalo pred prezidentskou kanceláriou, utekal pred kamerou do neďalekého hotela.

„Samozrejme, aj ja v určitej veci beriem za to zodpovednosť, čo stalo, ale nie to, čo rozprávate, že som niekomu nadával,“ hovoril za pochodu s tým, že je to súkromná záležitosť a chytil objektív kamery.

Jeho verzia je takáto: na ženy nekričal on, ale jeho kamarát, ktorý nie je z prezidentskej kancelárie, nebil sa, maďarčina mu vôbec neprekáža a pre agentúru SITA povedal aj to, že sa ženám, ktoré sedeli v podniku pri ich stole a rozprávali sa po maďarsky, ospravedlňuje.

Svedectvá ostatných, ktorí boli v Prezidentke, sú v Rusnákov neprospech.

Napadnutá žena vo štvrtok povedala, že konflikt vyvolal práve on a v tomto duchu pred vyšetrovateľom vypovedala ona aj jej sestra.

Incident podľa nej Rusnákov kamarát zmierňoval. „Chodil za nami a hovoril: Baby, nechajte to tak, on je opitý.“

Svedectvo o vulgarite

SME sa ozvali aj obaja mladíci, ktorých Rusnák a jeho spolustolovník fyzicky napadli, keď sa žien zastali.