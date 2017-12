Šéfka daňového úradu vypovedala, ako od Salmanova vzala 33-tisíc pre Smer

Salmanovovcov z korupcie usvedčuje Mária Zakálová, ktorá je členkou Smeru.

22. máj 2014 o 13:42 tasr, sita

BRATISLAVA. Bývalá šéfka Daňového úradu v Šamoríne Mária Zakálová potvrdila pred Špecializovaným trestným súdom, že ju Sergej a Alexander Salmanovci podplácali za pomoc pri nadmerných odpočtoch DPH.

Za to mala podľa svojich slov dostať úplatky vo výške 290-tisíc eur a z toho 50-tisíc eur aj prevzala.

Zakálová, ktorá je členkou Smeru, vypovedala v procese so Sergejom Salmanovom a jeho synom Alexandrom, ktorí sú obvinení z jej podplácania. Za to im hrozí 12-ročné väzenie.

Dostávala desať percent

Salmanovovci podnikatelia v Šamoríne prevádzkujú likérku, často sa ukazovali medzi smotánkou,

v apríli 2013 ich zadržali a obvinili z korupcie,

v máji 2013 obvinili S. Salmanova aj z podvodu v kauze čierneho alkoholu,

figurujú tiež v spore o bývalú AB kozmetiku.

Daniarka zopakovala, že peniaze od Salmanovcov mali ísť aj do pokladnice vládnej strany Smer, čo povedala už pri výsluchu pred niekoľkými mesiacmi.

„Uviedol (Sergej Salmanov – pozn. red.), že finančne poskytne určitý sponzoring. On vtedy dal 33-tisíc eur, aby som to odovzdala strane Smer. Ja som to vtedy zobrala a odovzdala,“ povedala na súde.

Prokurátor potvrdil, že v prípade údajného daru pre stranu sa už začalo trestné stíhanie.

Zakálová tiež opísala mechanizmus, ako celý systém fungoval.

Salmanovcom zabezpečovala bezproblémové vyplatenie nadmerných odpočtov DPH a informácie z daňového úradu.

„Oni si urobili nadmerný odpočet a ja som mala zabezpečiť, aby tam nebola robená daňová kontrola, aby to bolo bez problémov vrátené,“ vypovedala.

Pred súdom povedala, že s prokurátorom nemá uzatvorenú žiadnu dohodu, ktorá by súvisela s výpoveďou a s tým, ako bude uzatvorené jej trestné stíhanie.

Hovorila o tom, ako sa zoznámila so Sergejom Salmanovom, aj o tom, ako sa dostali až k spolupráci.

Dohodli sa, že z vyplatených nadmerných odpočtov dostane desať percent. Jej kolega jej vraj poradil, že tak je to bežné.

Obhajca je zatiaľ spokojný

„Ja ako obhajca som spokojný, nezaznelo tu nič, čo by zmarilo plány obhajoby vyvrátiť tvrdenia obžaloby,“ povedal po prvej časti výsluchu svedkyne obhajca Viktor Križiak.

Popoludní bude Zakálová odpovedať na otázky obhajcov. „Moji klienti tvrdia, že sa to nestalo tak, ako ona uvádza,“ dodal.

Špecializovaný súd pôvodne obžalobu na oboch mužov odmietol pre „závažné procesné pochybenia a porušenie práv obhajoby“. Najvyšší súd toto rozhodnutie neskôr zrušil, a tak sa začalo pojednávanie.