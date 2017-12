Vysokoškolskí učitelia sľúbené vyššie platy nedostali

Niektoré školy vyplatia učiteľom vyššiu výplatu až za máj, niektorí si na ňu budú musieť počkať ešte dlhšie.

22. máj 2014 o 14:13 TASR

BRATISLAVA. Aj keď školskí odborári vyrokovali s ministrami v októbri minulého roka trojpercentné zvýšenie platov pre vysokoškolských učiteľov, tí to na výplatnej páske stále nepocítili.

Vysoké školy totiž tento rok dostali rozdelenie dotácií od ministerstva školstva až v apríli, od začiatku roka im ministerstvo dávalo na mesiac menej ako dvanástinu minuloročného rozpočtu. V tomto čase peniaze rozdeľujú medzi fakulty.

Niektoré školy tak stihnú učiteľom vyplatiť vyššiu výplatu za máj, ktorá im príde na účet v júni, niektorí si na ňu budú musieť počkať ešte dlhšie.

Peniaze dostanú neskôr

Univerzita Komenského v Bratislave potom plánuje učiteľom doplatiť avizované zvýšenie aj za predchádzajúce mesiace.

"Zvýšenie platov vysokoškolských učiteľov môžu realizovať fakulty najskôr v zúčtovaní za mesiac máj so spätným doplatením za päť mesiacov," hovorí kvestorka Univerzity Komenského (UK) v Bratislave Monika Tarabová.

Zároveň dodáva, že pre krátkosť času a potrebné prepočty sumy pre každého učiteľa osobitne, môžu zvýšenie učitelia pocítiť až v júnovej výplate so zúčtovaním spätne za šesť mesiacov.

Rozpis dotácie pre fakulty schválil akademický senát univerzity len minulý týždeň, rozpisy tak podľa kvestorky dostanú v priebehu nasledujúcich dní.

"Vysokoškolským učiteľom Ekonomickej univerzity v Bratislave bude trojpercentné zvýšenie vyplatené formou odmeny za mesiac jún 2014," povedala o postupe na ďalšej bratislavskej vysokej škole Kamila Nemcová z centra komunikácie a vzťahov s verejnosťou.

Menej ako vlani

Podľa rektora Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave Roberta Redhammera budú o mechanizme zvýšenia platov rektori šiestich najväčších slovenských univerzít ešte rokovať na ministerstve školstva.

Žiadajú, aby sa znenie dotačnej zmluvy zmenilo, lebo to aktuálne je podľa Redhammera nevykonateľné. Problém je v tom, že nás ministerstvo zaviazalo zvýšiť celkové mzdové výdavky na jedného zamestnanca, lenže my dokážeme zvýšiť len funkčné platy, ak nie tarifné platy.

"Keď máte menej peňazí, nemôžete dať viac," povedal rektor pre TASR.

STU dostala od rezortu školstva na tento rok celkovo o 0,6 percenta menej oproti vlaňajšku. V apríli preto rektor hovoril o prepúšťaní.

K redukovaniu zamestnancov by však podľa neho nemuselo dôjsť, ak by ministerstvo pristúpilo na návrh rektorov a poupravilo by znenie dotačnej zmluvy. Ten zatiaľ konkretizovať nechcel.

V Nitre sa platy zvýšili

Tlačový odbor ministerstva školstva potvrdil, že o zmene dotačnej zmluvy už rektori s predstaviteľmi rezortu rokovali a sú otvorení ďalšiemu rokovaniu.

Podľa Redhammera je škoda, že k rokovaniu o platoch medzi odborármi a ministrami, neboli prizvaní aj rektori ako zamestnávatelia. "Bola to tripartita bez tretieho partnera," doplnil.

Šéf Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) Libor Vozár hovorí, že podľa požiadavky ministerstva sa majú platy medziročne zvýšiť aj vrátane odmien, ktoré učitelia dostávali vlani. "Neviem si to vôbec technicky predstaviť," povedal.

Na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, kde je dosluhujúcim rektorom, podľa neho zvýšili platy s platnosťou od prvého mája o tri percentá pre učiteľov aj vedeckých pracovníkov.