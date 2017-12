Povinnú angličtinu od tretieho ročníka zrejme Čaplovič nezruší

Druhý cudzí jazyk má byť od budúceho roka na základných školách iba voliteľný, osemročným gymnáziám zostane.

22. máj 2014 o 18:20 TASR

BRATISLAVA. Angličtinu od tretieho ročníka sa zrejme povinne budú učiť žiaci na základných školách aj po septembri 2015.

Zaviedol ju exminister Eugen Jurzyca, s jej zrušením rátal pôvodný návrh zmien v štátnom vzdelávacom programe.

Ten vlani zverejnil Štátny pedagogický ústav, ktorý spadá pod ministerstvo školstva. Rodičia si mali podľa návrhu vyberať pre svoje deti z viacerých cudzích jazykov.

Základné školy však už po novom nebudú mať povinné dva cudzie jazyky, iba jeden. Jazyky sú uzavretá vec.

"My ako odborníci nie sme zástancami tohto stanoviska, máme odborne iný názor, ale aj napriek tomu bolo rozhodnuté, že na základných školách bude len jeden cudzí jazyk, a to anglický jazyk," povedal vo štvrtok pre TASR riaditeľ ŠPÚ Viliam Kratochvíl.

Ústav má posledné pripomienky školských združení a organizácií k vzdelávacím programom vyhodnotiť do 15. júla.

Vo štvrtok ich predložili na veľkom pracovnom rokovaní so zástupcami pedagogického ústavu a ministerstva.

Obmedzili by rozdeľovanie učiva

Druhý cudzí jazyk bude môcť základná škola vyučovať aj naďalej v rámci voliteľných hodín. Dva cudzie jazyky majú zostať naďalej povinné pre osemročné gymnáziá.

Podľa Kratochvíla je isté aj posilnenie prírodovedných predmetov, matematiky, ale aj výtvarnej, hudobnej výchovy, techniky či pracovného vyučovania.

Štát chce novými vzdelávacími programami obmedziť školám možnosť rozdeľovať učivo z predmetov do jednotlivých ročníkov, čo im umožnila reforma exministra Jána Mikolaja v roku 2008.

Toto opatrenie vítajú niektoré samosprávne školy, proti sú naopak súkromné.

Asociácia súkromných škôl a školských zariadení navrhuje, aby štát školám ponechal možnosť, či sa budú držať rozdelenia učiva do ročníkov daného ministerstvom, alebo či sa budú riadiť vzdelávacími programami, ktoré si vytvorili.

"My nenamietame proti tomu, aby škola mohla prijať štruktúru, ktorú ministerstvo vytvorí. Pre niektorých to môže byť vodítkom. My namietame proti tomu, aby to bolo povinné pre všetkých," hovorí Ivan Juráš z asociácie.

Od roku 2008 sa podľa neho vyprofilovalo veľa riaditeľov a učiteľov, ktorí prácne vytvárali školské vzdelávacie programy, čím vznikla aj špecifickosť danej školy.

Keď štát nariadi presnú štruktúru učiva, táto námaha podľa neho vyjde nazmar.

Predstavitelia ministerstva vo štvrtok pripustili, že sloboda pri rozdeľovaní učiva by mohla naďalej zostať súkromným školám.

Výčitky proti predmetu technika

Združenie samosprávnych škôl vo štvrtok prednieslo pripomienky k niektorým predmetom, ktoré neboli rozpísané do ročníkov.

Nepáči sa im obsah nového predmetu technika.

"My sme volali po praktickom predmete, ktorý by deti naučil technickým zručnostiam a predmet technika je teoretický, je to skôr učivo fyziky," uviedla predsedníčka združenia Alena Petáková.

Pôvodne mali novinky v učive v materských a na základných školách platiť už od septembra 2014, napokon ich rezort pod vedením ministra Dušana Čaploviča (Smer) posunul.

"Chceme to urobiť tak, aby to mal pán minister 1. septembra na podpis," povedal o ďalšom postupe riaditeľ odboru základných škôl na ministerstve školstva Ondrej Devínsky.

Podľa šéfa ŠPÚ sa nesmie zopakovať chyba z roku 2008, kedy učitelia cez prázdniny na kolene robili to, čo im prikázal štát.

Zmeny vo vzdelávacích programoch tak majú reálne v školách začať platiť od 1. septembra 2015.