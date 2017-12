Gašparovič: Rusko začalo novú studenú vojnu, vojensky nezasiahne

Anexia Krymu je nepochopiteľná a je výzvou k opatrnosti, povedal prezident. Druhý Berlínsky múr však nechce.

23. máj 2014 o 14:21 TASR

BRATISLAVA. Prezident Ivan Gašparovič si nemyslí, že Rusko vojensky zakročí na Ukrajine.

Správanie Ruska však podľa Gašparoviča naznačuje, že Európa už nemôže považovať mier a bezpečnosť za úplnú samozrejmosť.

"Nemám z obavy z vojenského zásahu, ale musíme byť pripravení na všetko," povedal prezident v rozhovore pre TASR.

Gašparovič počas desaťročného funkčného obdobia rokoval s ruským prezidentom Vladimirom Putinom niekoľkokrát.

Domnieva sa, že Putin svojím nástupom na pozíciu prezidenta zachránil Rusko od ekonomického krachu a nastolil v krajine určitý poriadok.

"V súčasnej dobe však nie sú niektoré jeho rozhodnutia pre nás všetkých celkom čitateľné," podčiarkol Gašparovič s tým, že anexia Krymu je pre svet veľmi jasná a jednoznačná výzva k opatrnosti, pričom za nepochopiteľné považuje to, že sa takéhoto kroku dopustil člen Bezpečnostnej rady OSN.

Na druhej strane je presvedčený o tom, že tak ako Európa potrebuje dobrú spoluprácu s Ruskom, tak aj Rusko potrebuje dobrú spoluprácu s Európou.

"To musí byť to východiskové, na čom sa musíme dohodnúť," upozornil prezident s tým, že hoci správanie sa Moskvy na Ukrajine začalo novú studenú vojnu, treba spraviť všetko pre to, aby sa situácia nezvrhla do vybudovania ďalšieho Berlínskeho múru.

"To by bolo zlé pre celý svet," podčiarkol prezident.

