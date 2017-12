Smer sa zbavuje úradníčky, ktorá hovorí o úplatkoch od Salmanovovcov

Šéf strany v Dunajskej Strede Štefan Radics si pre kauzu zastavil členstvo.

23. máj 2014 o 14:51 Matúš Burčík, Matúš Burčík a tasr

Agentúrne spravodajstvo sme doplnili autorským článkom denníka SME



BRATISLAVA. Bývalú šéfku Daňového úradu v Šamoríne Máriu Zakálovú strana Smer vylúči zo svojich radov.

Rozhodla sa tak potom, ako Zakálová na súde v kauze podnikateľov Salmanovcov povedala o úplatku pre miestneho predsedu strany v Dunajskej Strede Štefana Radicsa.

Miesto riaditeľky si údajne Zakálová v roku 2010 v Smere vybavila za sponzorský dar 33­-tisíc eur. Hovorí, že peniaze odovzdala Radicsovi, podľa nej ich poskytol Sergej Salmanov.

Podnikateľ je vo väzbe pre podplácanie úradníčky, ktorá priznala, že mu za peniaze poskytovala dohodnuté služby.

Zachytila ich kamera

Korupciu zachytáva zverejnená nahrávka zo Salmanovovej kancelárie. Jej pravosť Zakálová vo štvrtok súdu potvrdila.

„Vzhľadom na preukázanú trestnú činnosť je táto osoba už v procese vylučovania zo strany,“ povedala hovorkyňa Smeru Ľubica Končalová.

Radics obvinenia odmieta a svedectvo Zakálovej označil za nepravdivé. „Nechcem, aby moje meno bolo zneužívané proti Smeru v eurokampani. Preto som sa rozhodol požiadať o dočasné pozastavenie členstva v strane až do verdiktu orgánov činných v trestnom konaní.“

Polícia už kauzu skúmala, ale bez výsledku. Minulý týždeň však prokurátor nariadil, aby sa začalo trestné stíhanie vo veci.

Prečítajte si tiež: Prečítajte si tiež:Šéfka daňového úradu vypovedala, ako od Salmanova vzala 33-tisíc pre Smer

Fico Radicsa podržal

Premiér a šéf Smeru Robert Fico v piatok Radicsa podržal.

K výpovedi Zakálovej uviedol, že ak je niekto obvinený zo závažného trestného činu, prináša zväčša pod tlakom rôzne informácie.

"Ak si dobre pamätáte, toto obvinenie, ktoré vzniesla, bolo už políciou niekoľkokrát preskúmavané a bolo označené za neexistujúce a vymyslené. Ak to tvrdí a naďalej v tom pokračuje, tak ja som za to, aby to orgány činné v trestnom konaní prešetrili a pokiaľ by sa preukázalo, že niekto zneužil či už meno strany alebo svoju funkciu, tak sa s ním veľmi rýchlo rozlúčime a zablahoželáme vyšetrovateľom, prokurátorom a sudcom, keď takéhoto človeka pošlú do väzenia," povedal Fico novinárom.