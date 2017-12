Beblavý: Aj ja hovorím Procházkovi gazda

Bol štátnym tajomníkom aj poslancom za SDKÚ, teraz MIROSLAV BEBLAVÝ s Radoslavom Procházkom zakladá stranu Sieť.

Hovorí, že transparentnosť sa u nás neodmeňuje.

Roky sme vás a Luciu Žitňanskú vnímali ako dvojku. Ako to, že ste sa rozišli?

"Nerozišli sme sa. Ďalej spolupracujeme a komunikujeme. Dnes s ňou idem na obed, budeme spolu podávať zákony. Je však pravda, že sme sa rozhodli politicky sa rozísť. Dôvodom bolo, že Lucia uverila projektu, premeny Mosta-Hídu na občiansku stranu, ktorý jej predstavil Béla Bugár."

A vy nie.

"Mne sa tá vízia tiež páčila, ale bol som skeptickejší v schopnosti to naozaj zrealizovať a už dlhodobo mám spolu s Radom Procházkom veľké ideové súznenie a preto, keď ma oslovil, jeho ponuku som prijal."

Čo vám povedala Žitňanská, keď ste jej oznámili, že idete k Procházkovi?

"Poznáme sa s Luciou asi 15 rokov a je to asi jediný človek z politiky, o ktorom môžem povedať, že je aj môj osobný priateľ. Dlhodobo sme diskutovali o tom, čo ďalej. Na konci sme však už hovorili o mojom a o jej rozhodnutí a už sme to viac nekomentovali."

Neodhovárala vás?

"Nie."

Nemali by ste Žitňanskú radšej v Sieti?

"Určite áno. Ja som však taká povaha, že sa veľmi dozadu nepozerám."

To je aj otázka smerom dopredu - ešte ju môžete prehovárať.

"Lucia nerobí svoje rozhodnutia ľahko ani ľahkovážne. Raz menila stranu a to je asi pre ňu a aj pre mňa maximum. No veľmi dúfam, že sa stretneme vo vláde a budeme spolu reformovať Slovensko. To by som bol veľmi spokojný a šťastný. A keďže je Slovensko odkázané na koaličné vlády, je dôležité, aby si ľudia, ktorí chcú Slovensko zmeniť, rozumeli. Aby sme dokázali prekonávať prirodzené trenice, ktoré medzi stranami v koalícii vznikajú."

To však práve v tomto prípade nebude jednoduché, lebo pokiaľ viem, Procházka má zlé vzťahy s Bugárom.

"To neviem, to sa musíte spýtať Rada a Bélu. Ale pri diskusiách, keď mal pán Bugár záujem, aby som vstúpil do Mostu, mi pripadal ako veľmi racionálny človek, ktorý má víziu a chce ju zrealizovať, nemotá sa v kruhu. Spolupráca s Luciou a Mostom je určite otvorená vec."

Aj vy ste dostali ponuku ísť do Mosta.

"Súkromné rozhovory nebudem zverejňovať, ale áno, debatovali sme o tom párkrát s Bélom Bugárom. Moje rozhodnutie nevstúpiť do Mosta však padlo ešte pred tým, ako som sa začal rozprávať s Radom, takže tie veci boli od seba úplne oddelené.

V jednom rozhovore ste hovorili, že najbližšie sú vám v parlamente aj Jana Žitnaňská a Martin Poliačik. Tých nelámete do Siete?

"Myslím, že okrem osobných vzťahov sú dôležité aj ciele, ktoré chcete dosiahnuť - čo sú programové priority, čo má byť to kľúčové. Momentálne sa nejakej rekrutácii nevenujeme, takže nad tým v tejto chvíli vôbec neuvažujem. A myslím, že ani oni."

