Eurovoľby Slovákov nepritiahli. Výsledky budú v nedeľu

Sobotňajšie voľby sa skončili. Účasť podľa odhadov zrejme neprekročí 20 percent.

24. máj 2014 o 7:03 sita, tasr

BRATISLAVA. Hlasovanie v sobotňajších voľbách do Európskeho parlamentu (EP) sa na Slovensku zaobišlo bez vážnejších narušení.

Volebné miestnosti sa zatvorili o 22. hodine, výsledky budú zverejnené až v nedeľu po 23. hodine, keď sa eurovoľby skončia vo všetkých členských štátoch Únie.

Podľa vyjadrení z okrskových komisií z rôznych častí Slovenska bol záujem o voľby veľmi nízky.

Odhaduje sa, že konečné číslo neprekročí 20 percent zúčastnených oprávnených voličov.

Riešili niekoľko podnetov, nie vážnych

Ústredná volebná komisia (ÚVK) počas soboty riešila celkovo 12 podnetov, žiadny z nich nebol závažného charakteru.

Napríklad štyri podnety smerovali k podozreniu z porušenia zákona vo veci vedenia kampane súkromnou televíziou. ÚVK tieto podnety vzala na vedomie a odstúpila Rade pre vysielanie a retransmisiu.

Ďalej sa komisia zaoberala podaním ohľadne vedenia volebnej kampane na školách, ktoré postúpila ministerstvu školstva a podnetom o používaní obecných rozhlasov vo volebnej kampani pre voľby do EP, ktorý postúpila ministerstvu vnútra.

Podnet, ktorý sa dotýkal internetových vydaní denníkov, vzala na vedomie. V poobedných hodinách ÚVK dostala podnet, ktorý sa týkal vedenia volebnej kampane na internete.

ÚVK počas dňa nezaznamenala žiadny podnet, ktorý by sa týkal kupovania hlasov.

"Za celý deň sme nezaregistrovali taký podnet, ktorý by nasvedčoval o niečom takom, ako je kupovanie hlasov. Ja sám som bol na to zvedavý, či by dochádzalo napríklad k zneužívaniu starších ľudí. Ale nič takého sme nezaregistrovali ani v médiách, ani podnetom telefonicky alebo mailom," priblížil predseda ÚVK Dušan Štrauss.

O 21.00 h sa stretla ÚVK, ktorá neskôr začne fyzicky preberať zápisnice z obvodných volebných komisií. Zápisnicu o výsledku volieb by mohli podpísať v nedeľu okolo 10.00 h.

Výsledky budú až v nedeľu

O budúcich 13 poslancoch europarlamentu zo Slovenskej republiky rozhodovalo v 5 946 volebných miestnostiach (okrskoch) približne 4,4 milióna voličov.

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu zverejnia v nedeľu 25. mája o 23:00. Viac možno nájsť na oficiálnej webstránke Európske voľby 2014 http://www.elections2014.eu/sk.

Výsledky budú po oficiálnom vyhlásení zverejnené aj na dvoch webových stránkach www.volbysr.sk a www.statistics.sk.

Výsledky volieb sa začnú zverejňovať v sídle Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku na bratislavských Palisádach.

Výsledky vo všetkých členských štátoch EÚ budú vyhlásené synchrónne. Priebežné výsledky zverejňované nebudú.

Nepodpísanie zápisnice neznamená neplatné voľby

Jeden z politických subjektov odporučil svojmu zástupcovi v Ústrednej volebnej komisii, aby nepodpísal zápisnicu s výsledkami volieb do Európskeho parlamentu.

Dôvodom je nevyvážený priestor počas volebnej kampane zo strany televízie TA3. Strana takýto postup odporúča aj iným. Sľubujú si od toho, že voľby do EP budú neplatné a budú sa opakovať.

Zapisovateľka ÚVK pre voľby do EP Eva Chmelová o týchto informáciách vie. Ako však dodala, nepodpísanie zápisnice niektorým z členov nemá vplyv na platnosť alebo neplatnosť volieb.

"Ak ju niektorý z nich nepodpíše, tak zákon hovorí, že má uviesť dôvod, ale nespôsobuje to neplatnosť," dodala Chmelová.

Voľby za neplatné môže vyhlásiť len Ústavný súd SR.