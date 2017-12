Minúta po minúte: Parašutisti spáchali atentát na Heydricha

Pred 72. rokmi spáchali príslušníci exilovej armády atentát na protektora.

27. máj 2014 o 9:20 Martin Lipták

Pred 72. rokmi spáchali príslušníci exilovej československej armády atentát na zastupujúceho ríšskeho protektora Čiech a Moravy. Väčšinu udalostí sme prenášali cez Facebook, akoby sa udiali dnes.

Reinhard Heydrich

(7. 3. 1904 - 4. 6. 1942)



Po absolvovaní gymnázia slúžil od roku 1922 v námorníctve, z ktorého ho na konci roku 1930 vylúčili. V roku 1931 vstúpil do NSDAP a SS. Od júla 1932 vytvoril a viedol SD. Stal sa „pravou rukou“ ríšskeho vedúceho SS Heinricha Himmlera. V roku 1936 ho vymenovali za šéfa bezpečnostnej polície (súčasne viedol aj SD). Od septembra 1939 šéfoval aj novej RSHA. Bol priamo zodpovedný za teror proti odporcom nacizmu v Nemecku a na okupovaných územiach. V roku 1939 bol poverený prípravou tzv. konečného riešenia židovskej otázky. Od roku 1941 bol pod jeho dohľadom vytvorený systém vyhladzovacích koncentračných táborov. Od septembra 1941 bol zastupujúcim ríšskym protektorom v Čechách a na Morave. Dňa 20. januára 1942 viedol zasadnutie konferencie vo Wannsee. Od augusta 1940 bol prezidentom Interpolu.

Jozef Gabčík

(8. 4. 1912 - 18. 6. 1942)

Narodil sa v obci Poluvsie neďaleko Rajeckých Teplíc. Ako 15-ročný odišiel do Čiech a vyučil sa za kováča a zámočníka. V rokoch 1934-37 pôsobil ako ďalejslúžiaci v pechotnom pluku 14 v Košiciach. Od roku 1937 pracoval v továrni na výrobu chemických bojových látok v Žiline. Koncom mája roku 1939 odišiel cez Poľsko do Francúzska, kde musel vstúpiť do Cudzineckej légie. V prvých dňoch vojny opustil Alžírsko a nastúpil do čs. zahraničnej armády v Agde. Zúčastnil sa na francúzskom ťažení a za prejavenú statočnosť získal vyznamenanie. Po príchode do Británie ho zaradili k 1. práporu 1. čs. zmiešanej brigády, kde konal službu ako zástupca veliteľa 2. čaty 3. roty. Ako jeden z prvých sa dobrovoľne prihlásil na plnenie bojových úloh na okupovanom území. Prešiel špeciálnym výcvikom a bol zaradený do operácie Antropoid.

Jan Kubiš

(24. 6. 1913 - 18. 6. 1942)

Narodil sa v Dolných Vilémoviciach pri Třebíči. Vyučil sa za kuriča, ale po skončení prezenčnej služby v jihlavskom pešom pluku 31 zostal v armáde ako ďalejslúžiaci poddôstojník. Službu vykonával v strážnom prápore XII na severnej Morave. V júni 1939 opustil protektorát a cez Poľsko sa dostal do Francúzska, kde bol nútený vstúpiť do Cudzineckej légie. Po vypuknutí vojny pôsobil v 1. čs náhradnom prápore v Agde. Za hrdinstvo v ústupových bojoch dostal francúzsky vojnový kríž. V Británii slúžil v 1. prápore 1. čs. zmiešanej brigády ako zástupca veliteľa 1. čaty 3. roty. Prihlásil sa na plnenie zvláštnych úloh v tyle nepriateľa. Po absolvovaní všetkých nevyhnutných kurzov sa stal členom výsadku Antropoid, v ktorom nahradil zraneného Karla Svobodu.

Hlavné zdroje:

Burian, Knížek, Rajlich, Stehlík - Atentát: Operace Antropoid 1941-1942

Historický kaleidoskop 2/2007

Súhrn portálu iHNed.cz

Séria Českého rozhlasu Atentát na Reinharda Heydricha