Most chce mať aspoň jedného europoslanca

Šéf strany Béla Bugár neverí, že v sobotu volilo viac ľudí, ako pred piatimi rokmi.

24. máj 2014 o 22:53 TASR

BRATISLAVA. Cieľom Mosta-Híd je mať v europarlamente aspoň jedného europoslanca.

Šéf strany Béla Bugár neverí, že v sobotu volilo viac ľudí, ako pred piatimi rokmi. V roku 2009 hlasovalo 19,64 percenta, čo bolo najmenej v celej EÚ.

"Bolo by príjemné prekvapenie, keby účasť bola vyššia, ako pred piatimi rokmi," povedal Bugár.

Podľa neoficiálnych výsledkov bola účasť okolo 13 percent.

Kritizuje odrhnutosť poslancov od Slovenska

Podľa jeho informácií sú okresy, kde je účasť pod 15 percent, ale aj obce s účasťou okolo 30 percent.

Za nízkou účasťou vidí niekoľko faktorov. "Niektorí obviňujú strany, že majú slabých kandidátov, ale je to obraz Slovenska. A je to výsledok aj ešte súčasných europoslancov, ktorí sa málo prezentovali. Nepoznám takého, ktorý by chodil na Slovensku na tlačovky, informoval by o tom, čo sa pripravuje. Akoby boli od nás odtrhnutí," povedal Bugár.

Nepozdáva sa mu ani to, že médiá neustále hovoria len o plate europoslancov, ich prácu ignorujú.

Porovnaniu s SMK sa vyhol

Na otázku, či bude v eurovoľbách úspešnejší Most-Híd alebo SMK Bugár odvetil, že ho výsledok SMK nezaujíma.

"Dôležité pre nás je, že sa v týchto voľbách zúčastňujeme prvýkrát a chceme mať aspoň jedného europoslanca," poznamenal. Líder eurokandidátky Zsolt Simon verí, že sa bude z eurovolieb viac tešiť Most-Híd a nie SMK.

Bugárovci sa v sobotu po zatvorení volebných miestností zišli v centrále strany v Bratislave.

Okrem Bugára sa o voľbách prišli porozprávať podpredsedovia strany, samotní eurokandidáti. Prítomných je asi 50 straníkov i nestraníkov.