#volilisme. Selfie z volieb má aj Mikloško

Vo volebných miestnostiach odfotografovali po výzve SME sami seba desiatky voličov.

25. máj 2014 o 20:07 Dušan Mikušovič

BRATISLAVA. Volebná výzva denníka SME pre čitateľov na zverejňovanie fotografií z volieb sa chytila.

Na Facebooku, Twitteri a Instagrame sa cez víkend objavili desiatky volebných fotografií s označením #volilisme a ľudia tak dali najavo známym na sociálnych sieťach, že sa zúčastnili na voľbách.

Na rozdiel od Veľkej Británie voličom u nás za fotografiu s hlasovacím lístkom nehrozia žiadne pokuty.

Mikloško prvý raz

Pridali sa aj niektorí kandidujúci politici.

Svoju vôbec prvú selfie, čiže snímku, keď človek odfotografuje sám seba, si urobil aj František Mikloško.

Konzervatívny kandidát koalície Nova, KDS, OKS je známy tým, že bežne mobil nepoužíva. „Nahovorila nás na to kamarátka, pomohla nám to aj dať na Facebook,“ hovorí.

Maroš Šefčovič

Kukan so zmrzlinou

S manželkou a deťmi sa pred volebnou miestnosťou odfotografoval aj líder kandidátky Smeru Maroš Šefčovič. „Práve sme odvolili a tešíme sa na rodinné popoludnie,“ napísal na Twitter.

Kandidát SDKÚ Eduard Kukan pridal volebnú fotku so zmrzlinou. „Nevoliť? To by som si nelízol,“ komentoval obrázok na Facebooku. „Ak nevolíš, zlížu si to za teba aj ostatní.“

S označením #volilisme sa na internete objavili aj fotografie, kde sa ľudia nechali zvečniť niekým iným, či obrázky so zakrúžkovanými kandidátmi.

Eduard Kukan