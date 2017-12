Ukrajinci chceli voliť prezidenta viac aj na Slovensku

Ukrajinské prezidentské voľby lákali v Prešove viac ľudí ako minulé do parlamentu.

25. máj 2014 o 20:19 Mikuláš Jesenský

PREŠOV. Takmer 2600 ukrajinských občanov žijúcich na Slovensku včera mohlo tiež rozhovovať o novom prezidentovi na Ukrajine.

Časť volila na ambasáde v Bratislave, väčšina na Generálnom konzuláte Ukrajiny v Prešove.

„Podporujem členstvo Ukrajiny v Európskej únii. A takého kandidáta som aj volil,“ vraví Volodymyr Kornejev. Mladý muž pochádza z Krymu, ktorý anektovali v marci ruské vojská.

Konflikt medzi proruskými a proukrajinskými silami by mal podľa neho na stratenom polostrove riešiť nový prezident.

Slovensko si pochvaľujú

Volodymyr žije a podniká na Slovensku od začiatku roka.

„Slovensko mi v Únii vyhovovalo najviac - je blízko Ukrajiny, žijú tu výborní ľudia, máte krásnu prírodu. Čo viac si môžem želať?“

Do Prešova merali cestu z Košíc Oleksander Khablo s manželkou. Obaja sú Kyjevčania, na Slovensku žijú 14 rokov.

„Situácia na Ukrajine je katastrofálna, muselo to prasknúť,“ hovorí Oleksander, baletný majster v košickom Štátnom divadle.

Vlani navštívil príbuzných v Donbase aj v Sevastopoli. „Môj priateľ je námorník, pracoval ako plukovník na ponorke. Je vzdelaný, múdry človek. Narodil sa tam, ale chce odísť. Najskôr pre mafiánsku vládu Janukovyča, teraz pre ruskú okupáciu.“

Oboch manželov uráža, keď Kremeľ označuje účastníkov revolúcie za fašistov: „Je to nehorázne! Aj naše deti boli na majdane. Dcéra je lekárka, zať je výtvarník, vnuk študuje. Pomáhali, ako vedeli. Sú to fašisti? My nechceme nič nové – len sa vrátiť do civilizovanej Európy.“

S účasťou sú spokojní

Členkou volebnej komisie na generálnom konzuláte je výtvarníčka Natália Studenková.

Ukrajinka žije s manželom v Humennom, práve sa sťahuje do Košíc. Želá si, aby vo funkcii prezidenta bola nová tvár, politicky neskompromitovaná osobnosť.

Volila nestraníčku, lekárku Oľgu Bohomolecovú: „Ošetrovala zranených na majdane v Kyjeve, slúžila v poľnej nemocnici do vyčerpania. Je to silná a rešpektovaná osobnosť.“

Konzulka Oksana Liščyšin bola s účasťou spokojná. „Pred dvomi rokmi v parlamentných voľbách volilo 74 ľudí. Teraz je účasť oveľa vyššia. Vidno, že ľuďom na osude našej vlasti záleží.“