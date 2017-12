Smer vyhral, ale ukázal, že po prehre Fica neláka

Vládna strana má preferencie o desať percent vyššie, než dokáže zmobilizovať voličov.

Strana kampaň vypustila, dopadla oveľa horšie, než naznačovali predvolebné prieskumy.

BRATISLAVA. „Výsledok, ktorý dosiahol Smer, považujem za víťazný,“ hovoril v roku 2009 Robert Fico o výsledku eurovolieb.

Vysmieval sa SDKÚ a KDH, ktoré prišli o jedného europoslanca. „Prehrali voľby brutálnym spôsobom.“ Ficova strana získala 32 percent hlasov a päť mandátov.

Výsledok sobotňajšieho hlasovania o Smere je zisk 24,1 percenta a štyri mandáty, čo je o jeden menej ako pred štyrmi rokmi. Väčšina voličov Roberta Fica na eurovoľby neprišla.

Kým v roku 2009 stranu volilo takmer 265­-tisíc ľudí, teraz je to menej ako polovica z nich.

Po prehraných prezidentských voľbách, keď šéf Smeru v marci prehral s Andrejom Kiskom v pomere 40 ku 60, či novembrovom fiasku Vladimíra Maňku, ktorý prehral druhé kolo župných volieb s Marianom Kotlebom v Banskobystrickom kraji, je víkendový výsledok ďalším signálom, že dominancia Smeru slabne.

Varoval už v decembri

Pred neúspechmi jeho predseda varoval už na sneme Smeru v decembri. „Ak si budeme hovoriť, všetko je perfektné, dobré, nedopadneme ako politická strana dobre.“

Po prehre v prezidentských voľbách, ktorú Fico už vtedy pripúšťal, ale strana eurovoľbám veľa úsilia nevenovala.

Pri predstavovaní kandidátky do eurovolieb povedal, že za úspech by považoval obhájenie piatich miest europoslancov, ktoré Smer doteraz mal. To sa nepodarilo.