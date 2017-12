Gašparovič: Za stav súdnictva môžu aj médiá, rozdeľujú sudcov

Prezidentovi sa nepáči rozdelenie sudcov na opozičných a koaličných. Kritika je podľa neho často neobjektívna.

26. máj 2014 o 8:27 SITA

BRATISLAVA. Za stav súdnictva na Slovensku môžu podľa prezidenta Ivana Gašparoviča aj novinári, pretože sudcov rozdeľujú na dobrých a zlých.

"Zásluhou politikov, ale vo veľkej miere aj médií a niektorých politológov sme dosiahli stav, že sudcov považujeme za opozičných a koaličných," vyhlásila hlava štátu v rozhovore pre agentúru SITA.

Médiá podľa Gašparoviča jedných sudcov chvália, iných zatracujú.

"A sudca je nezávislý, rozhoduje podľa vlastného vedomia, svedomia, zákona, ústavy, medzinárodných zmlúv. Nevidím dôvod tej často neobjektívnej kritiky," povedal s tým, že sudcov treba nechať pracovať.

Podľa prezidenta je tiež dôležité, aby si sudcovia uvedomili, aké postavenie v spoločnosti majú. Svoje povinnosti by si podľa neho mali začať plniť najmä predsedovia súdov.

"U nás si predsedovia okresných a krajských súdov nejako zvykli na to, že sudcovia sú nezávislí a nemôžu sa do nich starať. To nie je pravda, nemôžu im prikazovať, aký majú dať trest, nemôžu im prikazovať, aby niekoho uznali vinným alebo nevinným, ale musia dohliadať na to, či sudca pracuje. Predsa predseda súdu sa nemôže absolútne nezaujímať, ak niektorý predseda senátov neurobí žiadne rozhodnutie aj za tri roky," tvrdí.

Kým si sudcovia nezačnú plniť zodpovedne svoju prácu, nepomôžu podľa Gašparoviča ani legislatívne úpravy.