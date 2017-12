Verejné zbierky dostali nové pravidlá, majú zabrániť ich zneužívaniu

Na náklady budú môcť organizátori použiť najviac štvrtinu vyzbieraných peňazí.

27. máj 2014 o 11:53 SITA, Ján Krempaský

BRATISLAVA. Po vyše 40 rokoch sa od prvého júla zmenia pravidlá konania zbierok.

Nový zákon o nich v utorok schválil parlament, má priniesť viac transparentnosti. Hlasovalo zaň 130 poslancov.

Po novom bude možné zbierky organizovať len na verejnoprospešné účely a budú ich môcť robiť iba právnické osoby.

Každá zbierka a právnická osoba bude musieť byť zaregistrovaná v registri zbierok, bude ho viesť ministerstvo a bude verejne prístupný.

Všetci organizátori zbierok musia mať vlastný web, kde zverejnia svoje registračné čísla. Na každú zbierku bude musieť byť zriadený aj osobitný účet.

Zbierka bude môcť trvať rok, do prenosných pokladničiek len dva týždne. Z jej hrubého výnosu bude môcť na náklady organizátor použiť najviac 25 percent, teraz je to až polovica. Za porušenie predpisov môže dostať organizátor pokutu až do tisíc eur.

Na príprave zákona spolupracovali aj mimovládne organizácie, ich zástupcovia zmenu zákona chvália ako modernú.

