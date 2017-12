Expartner Salmanova vypovedal o úplatkoch pre úradníčky

Ľubomír Somorovský hovoril na súde o úplatkoch pre exšéfky daňových úradov v Šamoríne a Veľkom Mederi.

27. máj 2014 o 14:15 tasr, sita

PEZINOK. Ľubomír Somorovský, bývalý obchodný partner Sergeja Salmanova, v utorok na pojednávaní špecializovaného súdu vypovedal o neoprávnených nadmerných odpočtoch DPH a uplácaní pracovníkov daňových úradov.

V Šamoríne mu pri odpočtoch DPH mala pomáhať bývalá šéfka Daňového úradu v Šamoríne Mária Zakálová.

Somorovský je bývalým konateľom spoločností AB Cosmetics a AB technology.

"Bol som konateľom spoločností, kde sa najviac uplatňovali nadmerné odpočty. Sumy, ktoré boli nadmerné v odpočtoch, boli veľké a v podstate to všetko bolo na moju hlavu. Dosť som sa spoliehal na to, že to má poriešené (Sergej Salmanov, pozn. red.), platil si policajtov, nejakých prokurátorov, vždy v tom vedel dobre chodiť. Mali sme dosť veľké prúsery a vždy to vyriešil, zahladil," povedal na súde Somorovský.

Podľa vlastných slov mal obavu, že ak na nich prídu, zodpovednosť bude niesť on.

Zakálovej sa Smer zbavuje

Somorovský bol tým, kto polícii poskytol videozáznam, v ktorom sa Salmanov dohoduje so Zakálovou na úplatku.

"Toto všetko si odkomunikoval Sergej alebo Alexander s Máriou Zakálovou a ustálili sa na nejakých sumách. Smerom na mňa bola vždy požiadavka iba pripraviť nejaké peniaze a skontrolovať, či tie sumy nadmerných odpočtov boli vyplatené v tých výškach. Ekonómka mala rozdeliť vratky DPH z legálnych činností od tých, ktoré boli nadhodnotené alebo vymyslené. Z toho sa urobila odmena a mne to oznámil (Sergej Salmanov, pozn. red.) ako hotovú vec," povedal Somorovský.

Zakálová na súde v kauze podnikateľov Salmanovcov hovorila o úplatku pre miestneho predsedu strany v Dunajskej Strede Štefana Radicsa.

Miesto riaditeľky si údajne Zakálová v roku 2010 v Smere vybavila za sponzorský dar 33­-tisíc eur. Hovorí, že peniaze odovzdala Radicsovi, podľa nej ich poskytol Sergej Salmanov.

Smer obvinenia odmieta. Zakálovú sa po výpovedi o uplácaní rozhodol vylúčiť zo svojich radov.

Somorovský však vypovedal aj o úplatku bývalej šéfke daňového úradu vo Veľkom Mederi Zite B., ku ktorému malo dôjsť rok pred Zakálovou.

„Podľa toho, čo mi povedal Sergej Salmanov, tak zaplatil zhruba bývalých milión slovenských korún za to, aby získala to miesto riaditeľky daňového úradu, aby kryla tie spoločnosti, ktoré tam robili tie odpočty DPH,“ vypovedal Somorovský.

Pre odvolanie sa pohádali

Somorovský okrem toho uviedol, že so Salmanovom sa pohádal, keď Zakálovú odvolali z miesta šéfky daňového úradu. "Vnímal som to ako dosť veľký problém a on rovnako. Videl som, že sa mu to vymyká spod kontroly."

"Videl som veľakrát v minulosti pri iných spoločnostiach, ktoré buď polícia alebo daňový úrad odhalili a celý ten problém bol na pleciach konkrétneho konateľa," dodal.

Onedlho sa pre to aj pohádali.

Somorovský mal údajne v pláne rozdeliť spoločnosť AB Cosmetics, no skôr ako to stihol, Salmanov ju podľa neho podvodom prepísal na seba.

Dodal, že Salmanov voči nemu podával trestné oznámenia, napokon sa v roku 2013 rozhodol podať trestné oznámenie aj on na Salmanova.

"Ide o výpoveď ohrdnutého pomstychtivého človeka, ktorý sa obohacoval na ich úkor, za ich chrbtom. Nie je ničím prekvapivá, neodchyľuje sa od toho, čo uviedol v prípravnom konaní," povedal po výsluchu obhajca Somorovského Viktor Križiak.