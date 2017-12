Koterec nedostane pokutu za majetkové priznanie, Smer ho podržal

Tajomník rezortu obrany nepodal včas majetkové priznanie. Smeru na výbore stačilo, že to nahlásil listom.

27. máj 2014 o 15:31 TASR

BRATISLAVA. Parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií začal v utorok konať voči viacerým verejným funkcionárom, ktorí nepodali majetkové priznania v zákonnom termíne.

Za porušenie zákona im hrozí pokuta.

Výnimku získal len štátny tajomník ministerstva obrany Miloš Koterec, a to vďaka hlasovaniu poslancov Smeru.

Rovnako ako ostatní previnilci, ani on nestihol podať majetkové priznanie včas. Dal ho deň po lehote, teda 1. apríla.

Opozícia tvrdí, že zákon hovorí jasne, došlo k porušeniu a Koterec má dostať pokutu. Smer má iný názor a začatie konania nepodporil.

Na posledný deň

Opozícia sa pýtala, čím je Kotercov prípad iný ako ostatných.

Oľga Nachtmannová zo Smeru poukázala, že Kotercovi ľudia sa pokúšali podať jeho majetkové priznanie v podateľni Národnej rady, ale tá už bola zatvorená. Tak ho podali o deň neskôr.

Koterec o tom poslancov informoval listom.

"Keď nestihol podateľňu, mal ísť na poštu, mohol mať pečiatku 31. marca a bolo by to v poriadku," zdôraznil Zsolt Simon (Most).

Peter Osuský zo SaS pripomenul, že na podanie majetkového priznania mali verejní funkcionári tri mesiace od začiatku roka. Koterec si to podľa neho nemusel nechávať na posledný deň.

Opozíciu neuspokojil ani list od Koterca, kde situáciu vysvetlil.

Goga neporovnáva

Nachtmannová protekciu pre Koterca odmieta.

Poukázala na prípad šéfa Všeobecnej zdravotnej poisťovne Marcela Foraia, voči ktorému výbor začal konanie pre jeho majetkové priznanie súvisiace s bytom v River Parku.

"Nie je pravda, že hlasujeme podľa politického trička," vyhlásila.

Listom argumentoval aj ďalší poslanec Smeru Pavol Goga.

Na otázku, či bežnému človeku úrad odpustí, keď nestihne včas podať daňové priznanie, lebo bolo zatvorené a vysvetlí to listom, Goga odpovedal, že to už médiá idú veľmi ďaleko.

Goga nevie povedať, či by bežnému človeku napríklad daňový úrad uznal takýto ospravedlňujúci list.