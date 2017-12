Obyčajným ľuďom ubúdajú poslanci, z klubu vystúpil ochranár Huba

Po podnikateľovi Hlinovi a právničke Ritomskej opúšťa Igora Matoviča aj Mikuláš Huba.

27. máj 2014 o 17:25 Miroslav Kern, Miroslav Kern a tasr

Po podnikateľovi Hlinovi a právničke so spotrebiteľskými témami Ritomskej opúšťa Igora Matoviča aj ochranár Huba. Dôvody nie sú jasné.



BRATISLAVA. Poslanecký klub Obyčajných ľudí (OĽaNO) má už len trinásť členov, v utorok z neho vystúpil ochranár Mikuláš Huba. Poslancom parlamentu zostáva.

Odchod oznámil členom klubu v liste. Prečo sa tak rozhodol, ani z neho nie je úplne zrejmé.

Píše v ňom, že hoci existovalo sto dôvodov nekandidovať, mal 101 dôvodov na kandidatúru. Časom sa však tento pomer preklopil a rozhodol sa odísť z klubu.

Sú za odchodom eurovoľby?

S výsledkom eurovolieb svoj odchod odmietol spojiť.

Niekoľko poslancov OĽaNO však pre SME hovorilo, že Huba ako človek s liberálnym zmýšľaním niesol ťažko, že hoci do Európskeho parlamentu podporoval na ich kandidátke osobnosti s podobnými názormi ako má on, do Bruselu sa podarilo prekrúžkovať evanjelizátorovi Branislavovi Škripekovi, ktorý presadzuje konzervatívne témy.

Huba o dôvodoch odchodu hovoriť nechcel, Škripek opakoval slová z Hubovho listu, že to nie je pre eurovoľby.

Klub OĽaNO mal na začiatku volebného obdobia 16 poslancov. V súčasnosti ich má 13. Z OĽaNO už odišli poslanci Alojz Hlina a Mária Ritomská.

Matovič: Zostávame priateľmi

Igor Matovič pripomenul, že OĽaNO bolo vybudované na princípoch nezávislosti, preto sa logicky na jednej kandidátke zišli liberálni aj konzervatívni kandidáti.

"Je nám ľúto, že dnes, keď sme získali v europarlamente iba jeden mandát a víťazom sa stal zástupca konzervatívneho krídla, to vnímajú naši liberálni voliči ako problém. Zrejme rovnako to vyhodnotil aj kolega Huba," uviedol Matovič pre agentúru TASR.

Hubovo rozhodnutie hnutie rešpektuje a je presvedčené, že bude s ním naďalej úzko spolupracovať. "To znamená, že síce sa formálne rozchádzame, ale zostávame blízki priatelia," doplnil Matovič.