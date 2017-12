Pre Ukrajinu zvažuje slovenská armáda nákup pušiek, píšu české HN

Slovensko chce podľa Hospodářskych novin nakúpiť pušky Bren v hodnote desiatok miliónov korún.

PRAHA. Ukrajinská kríza môže Českej zbrojovke Uherský Brod priniesť významnú zákazku, píšu české Hospodářské noviny (HN).

Slovensko totiž potrebuje urýchlene vyzbrojiť vojakov modernými zbraňami pre prípad, že by sa situácia na východ od jeho hraníc zhoršila.

Plánovaný nákup zatiaľ slovenské ministerstvo obrany komentuje len všeobecne.

"V súčasnosti posudzujeme otázku prezbrojenia niektorých útvarov na nový typ ručných zbraní," citujú HN hovorkyňu ministerstva Martinu Ballekovú.

Pušky, pištole aj samopaly

Podľa informácií HN by však už v priebehu tohto roka malo Slovensko nakúpiť niekoľko stoviek českých pušiek Bren v hodnote desiatok miliónov korún.

Okrem toho by si slovenskí vojaci mohli kúpiť aj stovky pištolí CZ 75 a samopalov Scorpion.

Slováci už o nákupe intenzívne rokujú s českým ministerstvom obrany, ktoré zbrane z Uherského Brodu v súčasnosti zavádza do vlastnej výzbroje.

"Zvažované prezbrojenie slovenskej armády bolo tiež jednou z tém aprílového stretnutia ministrovi obrany oboch krajín v Bratislave," potvrdzuje hovorca českého ministerstva Jan Pejšek.

Pre zbrojovku z Uhorského Brodu by takáto objednávka mala veľký význam. Získala by istotu, že do budúcnosti bude môcť prezbrojiť celú slovenskú armádu, ktorá má zhruba 13-tisíc profesionálnych vojakov.

Ozbrojené sily sú totiž príliš malé na to, aby používali ručné zbrane od niekoľkých rôznych výrobcov.

Zvažujú spoluprácu

Slovenské ministerstvo zdôrazňuje, že českú zbrojovku zatiaľ neoslovilo. "V súčasnosti nerokujeme so žiadnym výrobcom," tvrdí Balleková.

V najbližších dňoch sa však obe krajiny chystajú podpísať dokument o spolupráci pri zaobstarávaní ručných zbraní.

Slovenským vojakom by to umožnilo zaobstarať si pušky aj pištole bez zbytočných prieťahov.

Od českej armády by tak mohli prevziať potrebnú dokumentáciu, a navyše by celý nákup mohli vydávať za spoločný projekt, čím by sa vyhli nutnosti vypísať otvorenú súťaž.

"Vzhľadom na bezpečnostnú situáciu je dôležité, aby sme mohli zdieľať schopnosti s armádami susedných krajín. Uvažujeme preto o zbraniach, ktoré sú už u našich partnerov zavedené," uvádza slovenské ministerstvo.

Súčasťou chystanej dohody je dokonca možnosť, že by české ministerstvo rovno prenechalo Slovákom časť svojej poslednej objednávky, ktorú nedávno poslalo do Uherského Brodu.

Slovenská armáda by si tak mohla vziať zbrane, ktoré už dnes schádzajú z výrobných liniek.

Česi už prezbrojili

Zatiaľ čo Česko už stihlo prezbrojiť veľkú časť jednotiek modernými zbraňami, Slováci naďalej využívajú tradičné československé samopaly vzor 58.

"Urýchlene preto potrebujú vyzbrojiť novými puškami aspoň svoje bojové jednotky," povedal HN zdroj z českého ministerstva obrany.

Bez jednotnej výzbroje by bolo potrebné zabezpečiť pre vojakov v poli dodávky rôznych typov munície aj náhradných dielov, čo by ich nasadenie výrazne obmedzovalo.

Samotná Česká zbrojovka pritom pred dvoma mesiacmi oznámila, že plánuje vybudovať na strednom Slovensku nový, dcérsky závod.

"Ak by sme mali objednávku od slovenského armády, tak by sme ho samozrejme využili aj pre túto zákazku," povedal HN generálny riaditeľ zbrojovky Lubomír Kovařík.