Proti novele Ústavy protestovali pred parlamentom desiatky ľudí

Aktivisti sa obávajú, že po novele by prípadný zákon o registrovaných partnerstvách mohol byť protiústavný.

BRATISLAVA. Niekoľko desiatok ľudí sa zišlo v stredu pred budovou parlamentu, aby protestovali proti novele Ústavy od Smeru a KDH.

Novela okrem justičných zmien zavádza zmienku o manželstve ako zväzku muža a ženy.

Protest s názvom Postav sa za všetky typy rodín! Povedz nie novele Ústavy! organizoval Dúhový Pride Bratislava.

Existujú aj slobodní a rozvedení

„Novela zavádza jednu špeciálnu kategóriu ľudí, ktorí budú ochránení, keď vstúpia do manželstva, čo páry rovnakého pohlavia nemôžu,“ povedala organizátorka protestu Romana Schlesinger.

Podľa nej existujú aj ďalšie skupiny obyvateľstva, ako napríklad slobodné matky a slobodní otcovia či rozvedení.

„Naša ústava predsa nemôže v jednej svojej časti garantovať práva všetkým a v druhej časti úzko špecifikovať to, čo to znamená rodina. Rodina je o hodnotách, ako je láska, porozumenie a podpora a to sú vlastnosti, ktorých sme všetci schopní,“ uviedla.

Obáva sa, že po novele by prípadný zákon o registrovaných partnerstvách mohol byť vyhlásený za protiústavný.

"Zmena základného zákona krajiny sa riešila bez celospoločenskej diskusie a za neprítomnosti tých, ktorých sa to najviac týka. Ľudské práva sa tak stali vyjednávacím predmetom dvoch politických strán, čo môže viesť aj k diskriminácii na základe sexuálnej orientácie," tvrdí predsedníčka Amnesty International Slovensko Jela Dobošová.

Podľa nej v dôsledku odmietnutia rovnakého občianskeho uznania vzťahov osôb rovnakého pohlavia sa im zabráni v prístupe k radu ďalších práv.

Aliancia za rodinu stála opodiaľ

Neďaleko ľudí s dúhovými vlajkami stálo pred parlamentom aj niekoľko aktivistov Aliancie za rodinu. Tá sa snaží o vypísanie referenda za ochranu rodiny.

„Táto novela ústavy je dobrý krok, ale nie dostačujúci, lebo nerieši napríklad adopcie,“ poznamenal hovorca aliancie Anton Chromík.

Novelu predložili 28. februára predseda Národnej rady Pavol Paška spolu s poslancom KDH Pavlom Hrušovským.

Návrh ústavnej novely, ktorá sa týka aj zmien v justícii, poslanci v marci posunuli do druhého čítania. O návrhu by mal parlament rokovať vo štvrtok.