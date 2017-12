Čo zmení manželstvo v Ústave? Poslanci a aktivisti to vidia opačne

Právnici hovoria, že zakotvenie manželstva v Ústave v praktickom živote nič nezmení.

28. máj 2014 o 21:22 Matej Dugovič

BRATISLAVA. Vo štvrtok by mali poslanci spolu s veľkými zmenami v justícii rozhodovať aj o tom, či do Ústavy vložia manželstvo ako „jedinečný zväzok jedného muža a jednej ženy“.

S ústavnou ochranou manželstva prišlo KDH už počas prezidentskej kampane, spojilo sa so Smerom a dali manželstvo do jedného balíka s justíciou.

V zákone už je

V zákone už manželstvo je, bez „jedinečnosti“. Odborník na ústavné právo Peter Kresák vraví, že až výklad Ústavného súdu možno odpovie, čo je jeho „jedinečnosť“.

Pavol Zajac z KDH tvrdí, že manželstvo v Ústave zabráni tomu, aby iné zväzky boli manželstvom alebo sa tak tvárili.

„Registrované partnerstvá sú len prvým krokom k tomu, aby sa to časom pretavilo do manželstva osôb rovnakého pohlavia,“ hovorí.

Kresák oponuje, že ak by aj Slovensko prijalo registrované partnerstvá, nenazývali by sme ich manželstvami. To podľa neho neznamená, že by nemohli mať rovnaké práva.