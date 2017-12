Do družby Smeru a KDH sa pridá SDKÚ, ak podporia jeho návrhy

KDH tvrdí, že návrh Smeru na opätovné utajenie voľby šéfa Najvyššieho súdu nepodporí.

BRATISLAVA. Zmeny v justícii, ktoré novelou ústavy navrhujú spoločne Smer a KDH, by mohla nakoniec podporiť aj SDKÚ.

V princípe nie je proti previerkam sudcov, ktoré sú najcitlivejšou témou. Žiada však zapracovanie vlastných návrhov.

Parlament bude o novele rozhodovať budúci týždeň.

Vlastný plán SDKÚ

Poslanec SDKÚ Ľudovít Kaník má k previerkam pripravený návrh, v ktorom presnejšie vymedzuje, čoho by sa mali týkať.

Ide najmä o vzťahy s ľuďmi z kriminálneho prostredia, neprimerané majetkové pomery a podozrenia z korupcie.

„S KDH sme dospeli k zhode, že takáto úprava je dobrá. Veľmi blízko sme sa dostali aj v rokovaniach so Smerom,“ hovorí Kaník.

SDKÚ tiež chce, aby o výsledkoch previerok nerozhodovala Súdna rada, ako je to v pôvodnom návrhu, ale na jej návrh prezident.

S navrhovanými previerkami nesúhlasí líder vznikajúcej strany Sieť Radoslav Procházka.

„Previerky sudcov v podobe, v akej ich navrhuje ad hoc koalícia Smer-KDH, vytvárajú priestor pre klanové vojny a uplatňovanie osobnej svojvôle práve tých, ktorí majú najmenej zábran,“ povedal.

Šéf Novy Daniel Lipšic považuje navrhovaný systém previerok za „zneužiteľný, absurdný a netransparentný“.

Nepáči sa mu ani postup, akým sa Smer a KDH na zmenách dohodli bez riadnej diskusie s odborníkmi. „Je mi ľúto, že sa moji kolegovia z KDH do toho takýmto spôsobom nechali navliecť.“

Strana Most novelu nepodporí. Tiež sa jej nepáči, ako bola novela pripravená.

Pridáva sa aj SaS. „Je to nepoctivý návrh. Rýchlo to predložili pred prezidentskými voľbami a teraz sa to snažia nejako dokončiť,“ hovorí člen ústavnoprávneho výboru Martin Poliačik.

Pomôžu Harabinovi?

KDH vo štvrtok tvrdilo, že nesúhlasí s najnovším návrhom Smeru, aby voľba predsedu Najvyššieho súdu nebola verejná, ale tajná.

„KDH obhajuje v tomto prípade verejnosť volieb,“ povedal šéf hnutia Ján Figeľ. Rovnako reagoval aj Pavol Hrušovský.

Hnutie však už pri justičných novelách zmenilo názor v prospech Smeru, keď najskôr previerky sudcov odmietalo a teraz s nimi súhlasí.

Štefan Harabin zvíťazil v roku 2009 v tajnej voľbe. Aktivisti sa zhodujú, že k jeho neúspechu v nedávnom hlasovaní prispelo aj to, že bolo verejné.

Aké zmeny navrhujú Smer s KDH

trvajú na plošných previerkach sudcov, ktoré by mal vykonávať NBÚ. Aby sa vyhli citlivému výrazu „bezpečnostné previerky“, zaviedli pojem „overenie sudcovskej spôsobilosti“

previerky sudcov má vyhodnocovať Súdna rada. Ak ide o kandidáta na sudcu, Rada rozhodne, či spĺňa aj tieto predpoklady. Ak ide už o aktívneho sudcu, obráti sa Rada na disciplinárny senát, ktorý rozhodne.

v odvolacom konaní by rozhodovalo plénum Ústavného súdu

pri overovaní spôsobilosti sudcu bude NBÚ skúmať:

či nie je pod nátlakom v dôsledku finančnej situácie



či nie je závislý od alkoholu, alebo drog



či neprijíma neoprávnené platby, dary, alebo iné výhody



či nedisponuje majetkom, na ktorý si legálne nemohol zarobiť



či nemá obchodné, majetkové, alebo finančné vzťahy s osobami z prostredia mafie



či sa nespráva korupčne

oproti pôvodnému návrhu novely sa Smer a KDH vzdali zámeru odobrať prezidentovi právomoc menovať troch členov Súdnej rady

predsedom Súdnej rady by už automaticky nebol šéf Najvyššieho súdu, ale by si ho členovia rady volili. Predseda Najvyššieho súdu by však bol automaticky aj členom Súdnej rady

výkon funkcie predsedu Súdnej rady by bol nezlučiteľný s inou funkciou

predseda Súdnej rady sa má znovu voliť tajne

sudcovia prídu o imunitu. Trestné stíhanie voči sudcovi však po novom bude oprávnený iniciovať len prokurátor Generálnej prokuratúry. O sťažnosti proti vzneseniu obvinenia bude rozhodovať priamo generálny prokurátor

Čo navrhuje SDKÚ

chce preverovanie kontaktov sudcov aj na kriminálne prostredie, súhlasí so skúmaním ich majetkových pomerov a prípadných korupčných aktivít

pri rozhodovaní o osude sudcu z hľadiska spôsobilosti by nemala rozhodovať Súdna rada, ale prezident. Dôvodom je, aby členovia Rady nerozhodovali o svojich kolegoch

ak tieto návrhy prejdú, SDKÚ zmeny podporí

Čo navrhuje Nova

všetci sudcovia by mali mať bezpečnostnú previerku na stupeň prísne tajné

ak previerku nedostanú, budú sa môcť odvolať na parlamentný výbor na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ a potom aj na Najvyšší súd

