Lipšic napadne Kaliňákove volebné zákony na Ústavnom súde

Lídrovi hnutia Nova prekáža, že sa starostom bude môcť stať iba kandidát s minimálne stredoškolským vzdelaním.

29. máj 2014 o 13:42 TASR

BRATISLAVA. Daniel Lipšic oznámil, že napadne volebné zákony z dielne ministra vnútra Roberta Kaliňáka na Ústavnom súde. Dôvodom je vzdelanostný cenzus pre starostov a primátorov.

Podľa lídra hnutia Nova je protiústavné dávať kandidátom do priamo volených funkcií podmienku vzdelania.

Podľa Kaliňákových zákonov bude môcť šéfovať obci či mestu len taký starosta či primátor, ktorý má minimálne stredoškolské vzdelanie.

video //www.sme.sk/vp/30041/

Zákony považuje za protiústavné

"Je to zjavne protiústavné. Ľudia majú právo v demokracii zvoliť si do priamo volených funkcií koho chcú, pokojne aj negramotného kandidáta. V demokracii rozhoduje väčšina. Ak demokracii neveríme, tak zaveďme iný systém," vyhlásil na štvrtkovej tlačovej konferencii v parlamente.

Dodal, že tento krok proti demokracii je tiež návratom do minulých storočí. "Ak nie do 19., tak aspoň do 20.," poznamenal.

Lišpicovi chýbajú vo volebných kódexoch zásadnejšie zmeny. Podľa neho došlo len ku kozmetickým úpravám doterajších volebných zákonov.

Pripomenul novelu ústavy, ktorou chce Nova zmeniť súčasný pomerný systém voľby poslancov parlamentu na zmiešaný. Ľudia by tak mohli voliť jednu polovicu poslancov cez stranícke kandidátky ako doteraz (pomerný systém) a druhú väčšinovým systémom. Teda tak, že za každý volebný obvod bude zvolený jeden poslanec.

Dvonč cenzus rešpektuje, aj keď je nelogický

Predstavitelia ZMOS rešpektujú zavedenie vzdelanostného cenzu pre starostov a primátorov miest v rámci volebných zákonov. Podľa predsedu ZMOS Jozefa Dvonča je istá miera vzdelania potrebná, najmä v prípade výkonu prenesených kompetencií samosprávy.

Dvonč zároveň ale priznal, že v dôsledku tejto podmienky vzdelania môžu nastať prípady, keď sa na čelo samosprávy nebude môcť dostať schopný človek, ktorý túto funkciu už vykonával a v obci si jeho prácu vážia.

"Takýmto spôsobom mu zabránime dostať sa k mandátu, hoci si občania želajú, aby bol zvolený. A to je tak trochu proti logike," povedal Dvonč.

Aj účastníci 25. snemu ZMOS vyjadrili tomuto nároku na starostov a primátorov podporu. "Uvedomujeme si však aj to, že tento zákon zrejme skončí na Ústavnom súde a je dosť možné, že neprejde," uviedol Dvonč.