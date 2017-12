Kiska predstavil tím poradcov, jeho hovorcom bude novinár Petrus

V tíme je šesť poradcov vrátane exšéfa Ústavného súdu Jána Mazáka a niekdajšieho diplomata Martina Bútoru.

29. máj 2014 o 13:52 tasr, sita

V tíme je šesť poradcov vrátane bývalého šéfa Ústavného súdu Jána Mazáka a niekdajšieho diplomata Martina Bútoru.

Poradcovia Ján Mazák

Martin Bútora

Tomáš Lehotský

Rado Baťo

Sergej Michalič

Roman Krpelan

BRATISLAVA. Hovorcom novozvoleného prezidenta Andreja Kisku bude reportér televízie Joj Peter Petrus.

Kiska o tom vo štvrtok informoval počas svojho vystúpenia v Rádiu Expres.

"Môžeme to nazvať sedem statočných, ktorí so mnou do paláca pôjdu. Je to šesť poradcov a jeden hovorca. Hovorcom bude pán Peter Petrus," uviedol Kiska v relácii Naživo moderátora Braňa Závodského.

O tom, že bude mať siedmich poradcov, informoval Kiska už na tlačovej konferencii 14. mája. Ich kompletný zoznam prezradil v relácii.

"Do paláca so mnou ako poradcovia pôjdu v prvom rade tí, ktorí so mnou stáli aj počas kampane a ktorí mi veľmi pomáhali," povedal.

V médiách sa už skôr objavili mená bývalého šéfa Ústavného súdu Jána Mazáka a niekdajšieho diplomata Martina Bútoru. Kiska potvrdil, že títo odborníci s ním pôjdu do paláca.

Ďalšími poradcami novozvolenej hlavy štátu sú niektorí členovia jeho volebného tímu z prezidentskej kampane. Kiska v Rádiu Expres menoval Tomáša Lehotského, Rada Baťa a Sergeja Michaliča.

Bývalý novinár Baťo bol šéfom Kiskovej volebnej kampane a v minulosti bol hovorcom a poradcom premiérky Ivety Radičovej. Michalič v minulosti pracoval pre SDKÚ.

Posledným poradcom Kisku bude novinár, bývalý zástupca šéfredaktora v denníku SME a neskôr poradca bývalého ministra zdravotníctva Ivana Uhliarika Roman Krpelan, ktorý je šéfom PR agentúry AMI Communications na pozícii Managing Director.