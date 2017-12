Čaplovič opäť kritizoval súkromné školy, zmení im financovanie

Ministerstvo chystá zásadné zmeny, známe by mali byť v septembri. Peniaze už zrejme nebudú prideľovať na žiaka.

29. máj 2014 o 15:31 SITA

BRATISLAVA. Súkromné školy by mali byť podľa ministra školstva Dušana Čaploviča financované inak.

Vyhlásil to počas snemu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS).

"Nemôžeme už pokračovať tak, aby nebola rovnoprávnosť medzi školami, aby niekde vznikol finančný nadštandard ako je to u súkromných škôl, ktorý je nekontrolovateľný, nevydávajú žiadnu správu o svojej činnosti, my ju vôbec nepoznáme, hoci peniaze z verejných zdrojov tam idú rovnako ako aj do verejných škôl," vyhlásil šéf rezortu školstva.

Česko ako príklad

Podľa Čaploviča by mohol systém u nás fungovať podobne, ako napríklad v Českej republike.

Hovorca rezortu školstva Michal Kaliňák doplnil, že české súkromné školy môžu dostať od 60 do 90 percent normatívu, a to v závislosti od kvality a kontrol štátnej inšpekcie.

Financovanie súkromných škôl v Česku vysvetlil odbor komunikácie českého ministerstva školstva.

Podľa neho české súkromné a verejné školy majú odlišné mechanizmy financovania a je zložité ich porovnávať.

České ministerstvo školstva na základe zákona súkromným školám každoročne stanovuje normatív, a to podľa jednotlivých odborov a foriem vzdelávania, dĺžky prevádzky a veľkosti školy.

"Tieto normatívy sú svojou výškou porovnateľné s výškou neinvestičných dotácií na jedného žiaka pre školy verejné. Výška dotácie pre súkromnú školu potom je 60 - 80 percent (podľa druhu školy)," informuje odbor komunikácie českého ministerstva školstva.

Zriaďovateľ súkromnej školy ešte môže požiadať krajský úrad o ďalšie peniaze, tzv. zvýšenú dotáciu.

"Takže nakoniec môžu súkromné školy získať dotáciu až 90 - 100 percent podľa druhu školy," dodáva komunikačný odbor ministerstva.

Školy sú proti

Proti odobratiu časti financií súkromným školám bojuje Asociácia súkromných škôl a školských zariadení.

Jej prezidentka Saskia Repčíková ešte v apríli informovala, že podľa návrhu zákona, ktorý však ešte nie je definitívny, by mali prísť súkromné školy o takmer tretinu finančných prostriedkov - dostali by len 70 percent zo súčasného normatívu.

Súkromné školy dostávajú v súčasnosti rovnaký normatív ako školy štátne.

Podľa šéfky asociácie súkromných škôl nie je dôvod na to, aby deťom v súkromných školách ministerstvo školstva siahlo na peniaze, navyše, ak približne polovica z nich poplatky od rodičov nevyberá.

„Rodičia týchto detí rovnako platia dane ako ostatní,“ povedala ešte v apríli Repčíková. Podľa nej by bol takýto zákon diskriminačný a v rozpore s Ústavou.

Zmeny ukážu v septembri

Ako napokon financovanie súkromných škôl štát konkrétne upraví, zatiaľ známe nie je.

Ministerstvo totiž chystá celý balík zmien, ktorých navrhované znenie plánuje zverejniť v septembri.

"Ide o zásadné zmeny, ktoré možno na dlhý čas rozhodnú o ďalšom výboji slovenského školstva," povedal Čaplovič.

Počas letných prázdnin potom pripravia paragrafové znenie návrhov zákonov a na jeseň ho predložia do medzirezortného pripomienkového konania.

"Cieľom je, aby ešte v roku 2014 mohli byť znenia zákonov predložené na rokovanie vlády a na zasadnutie parlamentu," povedal šéf rezortu školstva.

Účinnosť zákonov sa predpokladá od 1. septembra 2015.

Ustúpiť by sa malo napríklad od prideľovania peňazí na žiaka. Podľa ministra takto školy v boji o žiaka znižujú kvalitu vzdelávania.

Už viackrát spomenul, že by sa malo prejsť na financovanie na triedu a zohľadňovať by sa mala kvalita školy.