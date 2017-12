Hrušovský považuje previerky sudcov za rizikové, ale je za ne

Pavol Hrušovský nevylučuje snahu mafie ovplyvniť previerky sudcov, ktoré zavádza novela od Smeru a jeho KDH.

30. máj 2014 o 12:41 tasr

BRATISLAVA. Navrhovaný spôsob preverovania spôsobilosti sudcov v novele Ústavy od Smeru a KDH v sebe nesie skryté riziká, pripustil v rozprave o zmene Pavol Hrušovský.

Nevylučuje ani vplyv mafie na zložky, ktoré budú sudcov preverovať.

"Cieľ novely je ale dobrý - odstrániť zlých a nechať dobrých. Na sto percent rizikám v normatívnej podobe zabrániť nevieme. Vždy tam zostanú pochybnosti, najdôležitejší je ale úmysel," vyhlásil Hrušovský.

Kaník by poslal sudcov na detektor

Poslanec za SDKÚ Ľudovít Kaník by sudcov preveroval aj na detektore lži.

Takúto kontrolu Kaník neplánuje presadiť do Ústavy, na to je podľa neho vykonávací predpis.

Do zákona navrhuje celoplošné bezpečnostné previerky sudcov, ktoré by preverili aj to, či sudcovia a kandidáti na sudcov nemajú kontakty na kriminálne prostredie, neprimerané majetkové pomery a korupčné správanie.

Kaník sa nazdáva, že ak chceme skutočne očistiť súdnictvo, previerky sa nedajú robiť selektívne.

"Ak chceme uspieť s očistou justície, nedá sa to robiť selektívne, treba to urobiť plošne," povedal v diskusii k zmenám v ústave.

Poslanec by tiež chcel, aby konečné slovo o vymenovaní sudcu či jeho odvolaní na základe výsledkov preverovania jeho spôsobilosti mal prezident.

Kaník sa tak chce vyhnúť tomu, aby o svojich súčasných či bývalých kolegoch rozhodovala Súdna rada. Tá má dávať hlave štátu len odporúčania na základe podkladov Národného bezpečnostného úradu.

"Je tu riziko, že súdna moc bude reprodukovať samú seba, sudcovia budú rozhodovať o sudcoch, konkurenčné skupiny budú zvádzať súboje, môže sa to využiť na čistky," upozornil.

Lipšic SDKÚ: Musíte sa robiť zaujímaví?

Daniel Lipšic (nezaradený) označil Kaníkov pozmeňujúci návrh za rozporuplný. Podobný názor má aj Gábor Gál z Mostu-Híd.

Samotnú novelu ústavy považuje za politický obchod Smeru a KDH. Strany SDKÚ sa pýta, či sa potrebujú robiť zaujímaví, keď sa montujú do toho, čomu sa nerozumejú.

"To už nemáte témy, ktorým sa rozumiete a musíte sa týmto robiť zaujímaví?" obrátil sa na Kaníka.