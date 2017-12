Figeľ: Za Smer nás kritizujú, lebo sami sú zapojení len málo

Ján Figeľ dúfa, že novelu ústavy podporia aj ďalší poslanci. Podľa Pavla Freša väčšina z SDKÚ za nebude.

1. jún 2014 o 14:00 TASR

BRATISLAVA. KDH je ochotné presadiť ústavné zmeny aj napriek kritike médií či platených alebo neplatených osočovateľov, povedal v nedeľu v TA3 jeho predseda Ján Figeľ.

Podľa neho niektorí opoziční politici kritizujú dohodu KDH so Smerom len preto, že do nich nie sú zapojení tak, ako by si želali.

Figeľ odmieta spájanie dohody s tým, že by KDH chcelo so Smerom vytvoriť koalíciu po parlamentných voľbách v roku 2016.

"Toto nie je o budúcich koalíciách, ale o krajine, ktorá potrebuje vážne ozdravné zmeny," podčiarkol.

Šéf KDH odmieta, že by previerky sudcov priniesli čistky v justícií.

Poistkami podľa neho s samotné preverovanie v súčinnosti s NBÚ, kontrola výsledku disciplinárnym senátom, ktorý zriaďuje Súdna rada, a prezident, ktorý je poslednou inštanciou.

Ako pri dlhovej brzde

Predseda opozičnej SDKÚ Pavol Frešo vyhlásil, že na zrozumiteľnú zmenu ústavy treba nájsť širšiu dohodu, než je dohoda len dvoch strán.

Dôkazom toho, že je to možné, bolo podľa neho schválenie ústavného zákona o dlhovej brzde naprieč celým politickým spektrom.

"Do diskusie o zmenách v ústave vnieslo emócie práve to, že nešlo o debatu medzi celou opozíciou a Smerom, ale len jednej strany, a navyše odštartovala tesne pred prezidentskými voľbami, kde bol jedným z kandidátov premiér a líder Smeru Robert Fico," povedal Frešo, ktorý rovnako ako Figeľ diskutoval len s moderátorom.

"Tým, že za to prevzali zodpovednosť dve strany, myslím, že by tieto dve strany mali tento návrh dopracovať tak, aby mali širšiu podporu medzi opozíciou," doplnil.

Viac než v prvom čítaní

Formulácie zákona sa podľa Figeľa dajú momentálne v parlamente upravovať tak, aby priniesli viac svetla a dôveryhodnosti do justície.

"Som presvedčený, že podpora pre novelu ústavy môže byť oveľa širšia, než bola v prvom čítaní," vyhlásil.

Predseda SDKÚ však povedal, že väčšina členov jeho strany zrejme novelu ústavy nepodporí.