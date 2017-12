Kaliňák už ide meniť nové pravidlá, blízke voľby by spojil

Volebné kódexy otvoria znovu na jeseň. Chcú pomôcť volebnej účasti a zmeniť prepočítavanie hlasov.

1. jún 2014 o 14:52 SITA





BRATISLAVA. Čerstvo prijaté volebné kódexy chce ministerstvo vnútra na jeseň upraviť. V RTVS to v nedeľu povedal minister Robert Kaliňák.

Volebnú účasť chce zvýšiť spájaním blízkych volieb. Nutné je však zmeniť aj ústavu, keďže strane alebo politikovi zmena skráti alebo predĺži mandát.

Ďalšia zmena sa týka prepočítavania hlasov na mandáty. Ide o takzvané volebné paradoxy, ktoré navrhuje odstrániť Martin Poliaćik zo SaS.

V niektorých prípadoch sa môže stať, že viac hlasov pre jednu stranu môže spôsobiť, že druhá strana získa mandát.

"Rozhodli sme sa, že to necháme poctivo prepočítať štatistikom, vyhodnotíme a urobíme zmenu po vzore Nemecka, ktoré to riešilo predčasom," uviedol Kaliňák.

Predseda hnutia Obyčajní ľudia Igor Matovič v RTVS kritizoval, že sa vo volebných kódexoch nezrušil jeden volebný obvod.

Kaliňák tvrdil, že rozdelenie na viacero volebných obvodov pri pomernom volebnom systéme by malé alebo nové strany poškodilo, pretože majú menej lídrov.

Matovič argumentoval presne naopak. "Práve to, že by sa Slovensko rozdelilo na menšie celky, by bolo obrovsky v prospech malých strán, ktoré nemajú ešte takých lídrov, ktorí sú mediálne dostatočne verejnosti predaní."

Šéf Obyčajných ľudí plánuje na jeseň navrhnúť, aby sa okrem transparentného účtu strán zaviedlo aj povinné zverejňovanie faktúr a zmlúv.

Kaliňák s nápadom súhlasí.

Prečítajte si tiež: Prečítajte si tiež:Schválili nové pravidlá volieb. Pozrite si, čo všetko sa mení