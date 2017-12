O ústave nerozhodnú všetci, časť poslancov plánuje odísť

Na protest proti dohode Smeru a KDH chce z rokovacej sály odísť časť klubu Obyčajných ľudí či Martin Fedor z SDKÚ.

2. jún 2014 o 12:28 SITA

BRATISLAVA. Časť poslancov sa nezúčastní na hlasovaní o novele ústavy, ktorú do parlamentu predložili vládny Smer a opozičné KDH.

"Nemyslím si, že by opozičné strany mali robiť štafáž spolupráci Smeru a KDH," povedal pre agentúru SITA poslanec SDKÚ Martin Fedor.

S ochranou manželstva v ústave Fedor problém nemá, nesúhlasí však so zmenami v justícii, ktoré podľa jeho slov súdnictvu nepomôžu, ale skôr mu pohoršia. Fedor sa preto na hlasovaní o novele ústavy nezúčastní.

Vašečka novelu zrejme podporí

Na protest proti účelovej dohode Smeru a KDH pred hlasovaním o novele ústavy z rokovacej sály pravdepodobne odíde aj časť poslaneckého klubu OĽaNO.

Pre agentúru SITA to pripustil predseda klubu Obyčajných Richard Vašečka.

Osobne asi za novelu ústavy zahlasuje, aj keď spojenie ochrany manželstva so zmenami v justícii do jednej právnej normy považuje za násilné, o témach by sa podľa neho malo hlasovať i rokovať oddelene.

Aj podľa toho, aké pozmeňujúce návrh nakoniec parlament schváli, časť obyčajných podľa Vašečku asi za novelu zahlasuje, časť ju nepodporí.

"Je to účelová hra na dosiahnutie ovládnutia justície a vyrobenie kladiva na sudcov, ktorí by to mohli myslieť dobre s očistou justície," povedal poslanec za OĽaNO Jozef Viskupič, ktorý pred hlasovaním o ústave odíde zo sály. Aj on zdôrazňuje, že v novele sa spojili dve absolútne nesúvisiace normy.

SaS: Priblížime sa k Rusku

Poslanecký klub Mostu-Híd podľa slov svojho predsedu Lászlóa Sólymosa novelu ústavy nepodporí.

"Plošné previerky v navrhovanej podobe, ako aj tajné voľby Súdnej rady v personálnych otázkach sú krokom späť a môžu poškodiť súdnictvo. Nevieme sa s tým stotožniť," vysvetlil Sólymos.

Návrh Smeru a KDH odmietajú a v parlamente za neho nezahlasujú ani poslanci za SaS.

Zadefinovaním manželstva do ústavy ako jedinečného zväzku medzi mužom a ženou sa Slovensko podľa poslanca liberálov Martina Poliačika kultúrne viac priblíži putinovskej byzancii ako vyspelému západu.