Hrušovský: Ak Ústava prejde, gayovia nedostanú práva ako manželstvo

Podľa Martina Poliačika z SaS si upadajúci Smer už teraz hľadá svojho budúceho koaličného partnera.

3. jún 2014 o 10:30 TASR





BRATISLAVA. "Ak novela Ústavy od Smeru a KDH prejde, v parlamente nebude možné prijímať zákony, ktoré by akokoľvek oslabovali inštitút manželstva, alebo by nedajbože priznávali rovnaké práva iným zväzkom ako manželstvu muža a ženy."

Počas utorkovej parlamentnej rozpravy to povedal Pavol Hrušovský z KDH, jeden z predkladateľov novely.

Hrušovský zároveň označil tých, ktorí spojenectvo Smeru a KDH vnímajú ako obchod, za krikľúňov.

"Ak chceme presadiť v tejto Národnej rade ústavnú zmenu, potrebujeme dohodu. Bol kšeft dohoda so Smerom, keď sme predčasne skončili funkčné obdobie vlády Ivety Radičovej? Bol to kšeft, obchod alebo čo to bolo? Alebo to bola dohoda o tom, ako ďalej? Preto sa prestaňme osočovať, ohovárať a podozrievať. Uisťujem za KDH všetkých, že tu ide len a len o dobrý úmysel," deklaroval.

Martin Poliačik (SaS) reagoval, že pre mnohých poslancov to vyzerá tak, že upadajúci Smer, ktorý vie, že pôjde preferenčne len dole, si už teraz hľadá koaličného partnera a definuje svoju budúcu tvár.

"To nebude tvár progresívnej sociálnej demokracie, ale konzervatívnej strany. Môžete opakovať dokola, že to nie je kšeft, ale už len účelové spojenie dvoch, takto nesúvisiacich tém pred prezidentskými voľbami napovedá, že o určitý druh kšeftu pôjde," odkázal.

Poliačik chce v Ústave SR aj registrované partnerstvá. Neraz varoval, že ústavná zmena vytvorí priestor pre diskrimináciu iných zväzkov.

Riešiť by to mal práve jeho pozmeňujúci návrh k novele ústavy. Zdôraznil, že jeho "pozmeňovák" nič nevytvára, len otvára priestor pre garanciu ľudských práv.

