SNS viní Matoviča z podvodu, z akého on predtým obvinil Procházku

Andrej Danko citoval zo správy audítorky, podľa ktorej Obyčajní nevykázali inzerciu v nákladoch na voľby.

3. jún 2014 o 11:39 SITA

BRATISLAVA. Predseda SNS Andrej Danko v utorok obvinil na tlačovej konferencii Igora Matoviča (OĽaNO) z podobného podvodu, z akého Matovič obvinil v pondelok Radoslava Procházku (Sieť).

Takisto k nemu malo dôjsť v sieti regionálnych novín, ktoré vydáva Region Press Matovičovej rodiny.

Podľa Danka audítorská správa hovorí o tom, že Obyčajní ľudia nevykázali bezodplatne plnenie v týchto novinách.

Pýta sa Matoviča, či zo sumy 161-tisíc eur spoločnosť odviedla DPH a dala to do príjmu.

Prečítajte si tiež: Za Procházku platil aj člen volebného tímu, Matovič ho viní z podvodu

Danko zapája do prípadu Čižnára

Líder SNS citoval zo správy audítorky: „Na základe môjho preverenia som zistila, že politické hnutie OĽaNO nevykázalo v predbežnej správe o nákladoch na voľby, ani v záverečnej správe o nákladoch na voľby, bezodplatné plnenia v zmysle zákona o politických stranách a hnutiach vo výške 161-tisíc eur, predstavujúcu rozdiel medzi cenou obvyklou za poskytnutie služby a cenou dojednanou v súvislosti s poskytovaním inzerčných služieb spoločnosťou Region Press na základe zmluvy o poskytovaní inzertného priestoru.“

Matoviča vyzval, aby bezodkladne začal platiť za svoju reklamu a odvádzal z toho DPH.

Zároveň vyzval generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára, aby preveril, či v údajnom nelegálnom financovaní kampane klame Igor Matovič, alebo Radoslav Procházka.

Ako uviedol v reakcii Matovič, ide o asi rok starú vec. Podľa jeho slov audítorka prišla so zistením, že asi 160-tisíc eur nevykázali ako dar od Region Pressu.

"OĽaNO niečo inzerovali počas kampane a my sme na to dali zľavu. A to sme vykázali, že to boli naše výdavky na reklamu v Region Presse. Audítorka povedala, že sme mali vykázať aj tú zľavu, ktorú Region Press poskytol zo stopercentnej ceny," ozrejmil šéf OĽaNO.

video //www.sme.sk/vp/30063/

Matovič: Možno som šašo, ale nie blázon

Matovič pritom v pondelok obvinil Procházku, že chcel ešte ako prezidentský kandidát zaplatiť za propagáciu v hotovosti, bez potvrdenia, teda načierno.

Procházka mu vraj ešte pred spustením oficiálnej kampane povedal, že už minul 300-tisíc eur. Líder OĽaNO pripomenul, že ministerstvu financií priznal Procházka 128-tisíc eur.

Matovič uviedol, že Procházka v Region Presse oficiálne zaplatil za reklamu 6000 eur a zvyšných asi 11-tisíc dal ako priamy vklad na účet. Tým podľa Matoviča obišiel zákon a navyše následne klamal verejnosť.

"Aj po tomto vklade tvrdil, že všetko išlo cez transparentný účet," poznamenal Matovič.

Procházka to odmieta a je ochotný splniť Matovičovu požiadavku - detektor lži.

Šéf Obyčajných podľa utorkových vyjadrení teraz hľadá nezávislú firmu, ktorá by na testovanie dohliadala.

„Možno som šašo, ale nie blázon. Neexistuje detektor, cez ktorý by Procházka prešiel vo veciach, ktoré som povedal,“ povedal Matovič s tým, že možno sa nájde skorumpovaná firma, ktorá vystaví potvrdenie Procházkovi o tom, že prešiel detektorom.