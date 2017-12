Po odchode od Obyčajných končí Huba aj ako šéf výboru

Ochranár Mikuláš Huba už nebude viesť výbor pre pôdohospodárstvo, nahradí ho Ján Mičovský.

3. jún 2014 o 11:25 TASR

BRATISLAVA. Mikuláša Hubu (nezaradený) nahradí vo funkcii predsedu parlamentného pôdohospodárskeho výboru Ján Mičovský (OĽaNO). TASR to potvrdil predseda klubu OĽaNO Richard Vašečka.

Huba, ktorý minulý týždeň odišiel z klubu obyčajných, bude naďalej pôsobiť v pôdohospodárskom výbore, ale na poste podpredsedu. S Mičovským si tak vymenia pozície. S návrhom prišiel podľa Vašečku samotný Huba.

"My sme to zvažovali a rozhodli sme sa pre toto riešenie. Považujeme ho za rozumné. Odchod pána Hubu z výboru by sme brali ako mrhanie jeho vedomosťami a schopnosťami," povedal Vašečka pre TASR. Verí, že spolupráca s Hubom prinesie ďalšie dobré riešenia.

Huba odstúpil z funkcie predsedu výboru dobrovoľne. Urobil to po tom, ako vystúpil z klubu OĽaNO.

Huba minulý týždeň na sociálnej sieti napísal, že za Obyčjaných ľudí v parlamentných voľbách kandidoval preto, že hoci existovalo 100 dôvodov nekandidovať, mal 101 dôvodov na kandidatúru.

Časom sa však tento pomer podľa neho preklopil a rozhodol sa odísť.

Šéf Obyčajných Igor Matovič vyslovil domnienku, že Huba má možno trochu problém s tým, že eurovoľby ukázali viac konzervatívnu orientáciu hnutia a Huba sa cíti viac liberál.

Za OĽaNO ide totiž do europarlamentu konzervatívny Branislav Škripek. Jozef Viskupič, ktorý je viac liberálne orientovaný, neuspel.

Klub OĽaNO mal na začiatku volebného obdobia 16 poslancov. V súčasnosti ich má 13. Ako prvý klub opustil Alojz Hlina, neskôr ho nasledovala Mária Ritomská a teraz Mikuláš Huba.

O novom šéfovi Výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie rozhodne plénum.