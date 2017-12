Procházka hádže na podriadených nepriznané peniaze na kampaň

Šéf Siete vraví, že už ďalšie skryté peniaze nebudú. Teda o nich aspoň nevie.

3. jún 2014 o 21:30 Miroslav Kern

BRATISLAVA. O peniazoch, ktoré išli na prezidentskú kampaň, ale nie cez transparentný účet, vedeli do pondelka len moji spolupracovníci Martin Dubéci a Andrej Zmeček.

Takéto vysvetlenie rozporov vo financovaní súboja o prezidentský palác ponúka zakladateľ strany Sieť a bývalý prezidentský kandidát Radoslav Procházka.

SME z faktúr od firmy Regionpress, ktorá patrí rodine lídra Obyčajných ľudí Igora Matoviča, zistilo, že časť nákladov na inzerciu v regionálnych novinách – viac ako 11-­tisíc eur – nešlo z transparentného účtu, ale v hotovosti od Zmečeka.

Procházka mesiace tvrdil, že všetkých darcov jeho kampane si môžu voliči overiť cez jeho transparentný účet, ktorý však už medzičasom zrušili.

video //www.sme.sk/vp/30070/

Zhulákal aj ďakoval

Nejasnosti Čo nesedí Procházka tvrdil, že všetky peniaze na kampaň prešli transparentným účtom ;

; 11-­tisíc eur na inzerciu však cez účet nešlo, zaplatil ich spolupracovník Andrej Zmeček;

na inzerciu však cez účet nešlo, zaplatil ich spolupracovník Andrej Zmeček; Zmeček najskôr hovoril, že dal na kampaň 10-­tisíc eur , neskôr, že 20­-tisíc eur ;

, neskôr, že ; Procházka tvrdí, že Matovičovi platili pod nátlakom. Dôkaz jeho štáb nemá.

Teraz hovorí o zlyhaní ľudí zo štábu, no zároveň sa im za prácu, ktorú pre neho spravili, poďakoval.

K pohybom na jeho účtoch sa vyjadril v utorok, teda deň potom, čo na jeho kampaň prvýkrát upozornil Matovič.

Ten tvrdí, že si u neho Procházka chcel vybaviť inzerciu mimo oficiálneho účtovníctva. To za lídra novej strany už v pondelok vyvracal Martin Dubéci.

V utorok popoludní Procházka tvrdil, že sa o platbách mimo transparentného účtu dozvedel až v pondelok.

„Dosť som za to chalanov zhulákal, ale potom mi došlo, že by som im mal byť vďačný, že deň alebo dva pred voľbami, keď bola zložitá situácia zo strany jedného človeka, siahli na vlastné a nejakým spôsobom to zakryli.“

„V tej situácii, v akej chalani boli, z nich robiť netvorov a rituálne ich popravovať sa mi nezdá slušné a rozumné.“

Postup štábu vysvetľoval tým, že peniaze posielali narýchlo a mimo účtu, aby Matovič pred voľbami nespravil tlačovku, že mu dlhujú peniaze.

„Chalanom som hovoril, že toto je priorita, že sú aj normálni ľudia, ktorým sa dá zaplatiť o tri či štyri dni neskôr, ale toto je priorita a treba všetko, čo je na transparentnom účte, dať tomuto človeku.“

Na otázku, či mimo účtu išlo len týchto 11-­tisíc, odvetil, že vie len o týchto peniazoch.